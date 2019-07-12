اختتام أعمال المنتدى التاسع للترجمة الشفوية والتحريرية لآسيا والمحيط الهادئ

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اختتم يوم الأحد المنتدى التاسع للترجمة الشفوية والتحريرية لآسيا والمحيط الهادئ بنجاح كبير، وهو منتدى يتمتع بشهرة واسعة في مجال دراسات الترجمة حيث يقام هذا المنتدى كل ثلاث سنوات بمشاركة أعضاء الاتحاد الدولي للمترجمين أي "FIT" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وجاءت الدورة التاسعة للمنتدى في كوريا بعد الدورة الثامنة له التي أقيمت في مدينة "سي آن" في الصين في عام 2016. تجدر الاشارة الي أن الدورة التاسعة للمنتدى "APTIF9" قد أقيمت في "سيول" في حرم جامعة "هانكوك" للدراسات الأجنبية من الخامس إلى السابع من شهر يوليو الجاري بتنظيم مشترك بين معهد أبحاث الترجمة الشفوية والتحريرية التابعة لجامعة " ITRI " والاتحاد الكوري للمترجمين "KATI".

تجدر الاشارة الي أن هذا المنتدى كان قد تم تأسيسه عام 1953، وهو بمثابة المؤتمر الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ للاتحاد الدولي للمترجمين الذي يشترك فيه حوالي ثمانين ألف مترجم من خمس وخمسين دولة حول العالم. يذكر أن الاتحاد الكوري للمترجمين نظم هذا المنتدى للمرة الأولى منذ واحد وعشرين عاما منذ تنظيمه للدورة الثانية للمنتدى في عام 1998.





هذا وأقيمت الدورة التاسعة للمنتدى تحت عنوان "الواقع مقابل الوهم: من شفرة مورس إلى الترجمة الآلية" وأصبح مناسبة وفضاء للبحث عن مستقبل للترجمة التحريرية والشفوية في عصر الذكاء الاصطناعي. الجدير بالذكر أن المنتدى أقيم على مدار ثلاثة أيام متتالية، وتضمن البرنامج اثنا عشر مجالا شملت دراسات الترجمة التحريرية، ودراسات الترجمة الشفوية، ودراسات الترجمة الأدبية، ودراسات التدريس، وتقنيات الترجمة الآلية، وتقييم الترجمة الآلية، وجلسات المناقشة بين الباحثين الكوريين والصينيين.

وتم إجراء ثلاث وثلاثين جلسة مختلفة خلال ثلاثة أيام، وقدم مائة وثلاثة وعشرون باحثا من آسيا والمحيط الهادئ بحوثا قيمة ومفيدة. ومن أجل الحد من الحواجز اللغوية، قدمت خدمات الترجمة الفورية باللغتين الكورية الإنجليزية والكورية الصينية، حيث قام المترجمون المحترفون بأعمال الترجمة الفوية في قاعتين كبيرتين، فيما قام الطلاب في الصف الثاني في كلية الترجمة للدراسات العليا بجامعة "هانكوك" للدراسات الأجنبية بالترجمة في باقي القاعات. وأثنى العلماء والباحثون الأجانب الذين حضروا المنتدى على مهارة وجهود الترجمة التي قدمها المترجمون الكوريون سواء كانوا محترفين أو طلابا. وايضا قد ألقيت كلمات تهنئة من قبل كل من رئيس الاتحاد الدولي للمترجمين السيد "Kevin Quirk"، والأمين العام الأسبق للأمم المتحدة السيد "بان كي مون"، والناقد المشهور الأستاذ "لي وو ريونغ(이어령)" إلى جانب مدير المعهد الكوري للترجمة الأدبية السيد "كيم سا إن".





وألقت ايضا رئيسية الأستاذة الكبيرة في قسم الترجمة باللغتين الكورية والألمانية في كلية الترجمة السيدة "آن إن كيونغ" كلمة رئيسية تحت عنوان "الترجمة التحريرية والشفوية في كوريا التاريخ والمستقبل " بمناسبة مرورالذكرى الأربعين على تأسيس كلية الترجمة للدراسات العليا هناك. كما ألقى الخبير العالمي في مجال الترجمة الآلية " Jost Zetzsche " كلمة رئيسية حول دور المترجمين في عصر الذكاء الاصطناعي. ووصل عدد المشاركين إلى مائتين وتسعين شخص بين مترجمين وباحثين وطلاب وغيرهم ممن يهتمون بدراسات الترجمة، واختتم المنتدى يوم الأحد بنجاح كبير.