سيول تفتتح أول حوض سباحة خارجي للبالغين

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مرافق الألعاب المائية في "جونغ رانغ تشيون" تجذب حوالي أربعين ألف شخص كل فصل صيف، غير أن معظم هذه المرافق قد صممت للأطفال مثل النفق المائي، لكن هذا العام يمكن أن يستفيد منه جميع أفراد العائلات سواء كانوا كبارا أو صغارا. حيث أنه قد تم بناء حوض سباحة للبالغين يستجيب للمعاييرالدولية ويبلغ طوله خمسين مترا، أما حوض سباحة للأطفال فيبلغ طوله خمسة وعشرين مترا بالإضافة إلى مرافق الاستراحة التي أضيفت في الآونة الأخيرة. تجدر الاشارة الي أنه قد تم إضافة حوض للسباحة إلى فضاء الألعاب المائية للأطفال في مسبح "جونغ رانغ تشيون" ليصبح مكانا يمكن لجميع أفراد الأسر أن يقضوا فيه فصل الصيف الحار في مواجهة موجة الحر الخانقة. وتم تصميم هذا الحوض للسباحة بشكل يمكن البالغين من ممارسة التمارين الرياضية والاستمتاع بالاسترخاء والراحة .





وأصبح بإمكان المراهقين الذين يعانون من التعب والضغوط النفسية الناتجة عن الدراسة نهارا وليلا الاستمتاع بالسباحة مع التمتع برؤية السماء الصافية في مكان مفتوح. وفي هذا الصدد، قال البرلماني "سو يونغ كيو" إنه طلب من بلدية سيول منحة خاصة لبناء مرافق للألعاب المائية للأطفال في البداية، ثم في مرحلة ثانية تم الاستثمار في بناء حوض خارجي للسباحة للبالغين بطول خمسين مترا. وأضاف أنه سيعمل جاهدا على الاستماع إلى مطالب المواطنين باهتمام بالغ ليصبح هذا الفضاء مزودا بجميع المرافق التي تحظى بإقبال وحب المواطنين باستمرار. الجدير بالذكر أن الرسوم المستوجبة للدخول والانتفاع بخدمات هذه المرافق في متناول الجميع، حيث حددت بأربعة آلاف وون للبالغين، وثلاثة آلاف وون للمراهقين، وألفي وون للأطفال.