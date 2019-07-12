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حصلت الموسيقية الكورية الشابة "يه جي" على شرف اختيارها كأحد الموسيقيين الجدد الذين يستحقون أن يحظون باهتمامنا في عام 2018. وقد تم إدراج أغنيتها بعنوان "ONE MORE" التي أصدرتها في العام الماضي في الإعلان التجاري لموقع "Apple music". تجدر الاشارة الي أن "يه جي" تستعمل الكلمات الكورية كأداة موسيقية، حيث استخدمت الكلمات الكورية في موسيقاها بانسجام جذبت به آذان محبي الموسيقى في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقالت "يه جي" في مقابلة شخصية أجريت مع صحيفة "هان كوك" الإلكترونية إنها تعتقد أن اللغة الكورية هي الأجمل، وبالتالي فهي تستخدم الكلمات الكورية في موسيقاها باللغة الإنجليزية. يذكر أن "يه جي" تتحدث اللغة الكورية والإنجليزية بطلاقة بحكم ولادتها في الولايات المتحدة، وقضاءها فترة المراهقة بين كوريا والولايات المتحدة وبالتالي يمكن أن تكون موسيقاها عابرة للحدود بين الشرق والغرب. كما أنها مشهورة بأزيائها، حيث استلهمت ملابسها من أزياء جيل الأمهات الكوريات في الثمانينات من القرن الماضي، وبالتالي فهي تشتري ملابسها من سوق "دونغ ديه مون" في الأغلب.

الجدير بالذكر أن "يه جي" كانت قد ظهرت في مهرجان "كو تشيل لا" الموسيقي الذي يعتبر أكبر مهرجانات الموسيقي في أمريكا الشمالية في أبريل الماضي، وحصلت على دعوة إلى مهرجان "هو جي" الموسيقي وهو مهرجان "روك" المشهور في اليابان. ومن المتوقع أن تزور "يه جي" كوريا في الأول من أغسطس القادم، لإقامة أول عرض موسيقي منفرد خاص بها في كوريا. هذا وقالت "يه جي" إنها سعيدة جدا بزيارة كوريا مرة أخرى، وأعربت عن تمنياتها بأن تتشارك مع الكوريين هذه العواطف.