سيول تقيم فعاليات مختلفة بمناسبة قدوم فصل الصيف

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أطلقت بلدية سيول فعاليات مختلفة بمناسبة قدوم فصل الصيف الحار لفائدة السياح من داخل كوريا وخارجها من مستعملي الحافلات السياحية لمدينة سيول. حيث أن بلدية سيول كانت قد أطلقت حافلة "horror night show" أي حافلة العرض الليلي المرعب في صيف العام الماضي للمرة الأولى، ولاقت إقبالا كبيرا من السياح الركاب. والأن تستعد حافلة العرض الليلي المرعب للتخفيف من الحرارة المرتفعة التي يعاني منها الناس الذين جاؤوا لاستعمالها هربا من حرارة الطقس.

ومن المتوقع أن يتم تشغيل حافلة العرض الليلي المرعب بدءا من السادس والعشرين من الشهر الجاري وحتى الثاني والعشرين من سبتمبر، ويمكن استخدامها أمام شباك تذاكر الحافلة السياحية لمدينة "سيول" بالقرب من "كوانغ هوا مون". وسوف تنطلق حافلة العرض الليلي المرعب في حدود الساعة الثامنة من كل مساء، ومن المبرمج أن يستقبل "زومبي" أي الجثث المتحركة والأشباح عددا من ركابها بشكل يثير الرعب أكثر مما كان عليه في العام الماضي. وهناك حافلة آخرى للسياحة بمدينة سيول وهي مناسبة للطلاب الذين يقضون إجازة صيفية في مدارسهم أو أفراد الأسر.

وهي تنطلق في بلازا دي دي بي في دونغ ديه مون. حيث سوف يتم إقامة عروض موسيقية وترفيهية في الشوارع بالقرب من شباك تذاكر تلك الحافلة من الساعة السادسة إلى الثامنة مساء وسوف يتم تقديم عروض ممتعة للناس الذين ينتظرون الحافلة السياحية الليلية. وبالإضافة إلى ذلك، ستنظم مسابقة للتصوير للحافلة السياحية لمدينة سيول في دورتها الثانية، حيث يمكن أن ترسل الصور خلال الجولة السياحية في سيول على متن الحافلة، ومن ثم اختيار بعض الصور الرائعة التي ستمنح جوائز نقدية وهدايا تذكارية.