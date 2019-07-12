إنشاء صندوق بريد للسياح في جزيرة دوك دو الكورية

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قررت السلطات الكورية إنشاء صندوق للبريد في جزيرة دوك دو الكورية يتيح للسياح في الجزيرة إرسال رسائلهم وبطاقاتهم البريدية. حيث وافقت هيئة التراث الثقافي مؤخرا على خطة هيئة البريد في مقاطعة شمال كيونغ سانغ والتي تقضي بإنشاء صندوق للبريد في الجزيرة الكورية.

بالرغم من وجود صندوق وحيد للبريد في الجزيرة حاليا إلا أنه لا يمكن للمواطنين العاديين استخدامه وقال الخبراء إن تخصيص صندوق للبريد خاص بالمواطنين العاديين في دوك دو قد يمس من منظر الجزيرة.

هذا وبعد أن قامت هيئة التراث الثقافي بدراسة ثلاثة أماكن مرشحة لتكون موقعا لصندوق البريد الذي يبلغ ارتفاعه مترا ونصف متر، قررت تنفيذ الخطة بعد أن استكملت دراستها بشكل دقيق. وقال مسؤول في الهيئة الكورية إن صندوق البريد سيكون أحمر اللون وسيضم صورا خاصة بالجزيرة مضيفا أن آخر سفينة تستعد للتوجه إلى دوك دو لإيصال الرسائل والبطاقات الموجودة في صندوق البريد.

الجدير بالذكر أن ملكية جزيرة دوك دو، لا تزال محل نزاع بين كوريا واليابان، حيث أن كوريا ترفض ادعاء اليابان بملكيتها، وذلك اعتمادا على الوثائق التاريخية.