لوحات الرسم الكورية الشعبية تجتذب الزوار في جورجيا

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وقع الزوار في جورجيا في حب لوحات الرسم الكورية الشعبية حيث زار حوالي ثلاثة آلاف شخص يوميا معرضا خاصا بلوحات الرسم الكورية الشعبية أقيم في العاصمة تبيليسي في الفترة ما بين الأول والرابع من هذا الشهر، كما تم إيقاف الاتصال بموقع المعرض على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك نظرا لزيارة الآلاف من الأشخاص للموقع الإلكتروني الخاص بالمعرض في نفس التوقيت.

من المعتاد أن تٌغلق المعارض أبوابها في الساعة السادسة مساء إلا أن المعرض الكوري اضُطر إلى مواصلة استقبال الزوار حتى وقت متأخر من المساء حوالي الساعة التاسعة مساءا خلال اليوم الثالث بسبب تدفق الكثير من الزوار بعد أن انتشرت أخبار المعرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أنه قد تم عرض حوالي خمسين لوحة رسمها مؤخرا عددٌا من الرسامين المنتمين للاتحاد الكوري للوحات الرسم الكورية الشعبية، حيث أبدى الزوار اهتماما بالغا بأدوات الرسم الكورية متسائلين عن الأسلوب المتميز المتبع في إنتاج اللوحات، كما كانوا منشغلين بتوجيه مختلف الأسئلة حول الرموز التي توحي بها الحيوانات في اللوحات وأسعار اللوحات. وأعرب بعض المغرمين بجمع اللوحات عن أسفهم الشديد عندما علموا أن اللوحات ليست معروضة للبيع.

هذا وكان الرسام الكوري "هان هي وون 한희원 " الذي يقوم الآن في جورجيا برسم عدد من اللوحات الغربية قد عبر عن دهشته قائلا "إنه كان يزور عددا من المعارض الفنية في وسط المدينة غير أنه لم يلاحظ مثل هذا الإقبال الهائل على المعرض من قبل الزوار". الجدير بالذكر أن معظم زوار معارض لوحات الرسم الشعبية في كوريا هم فئة كبار السن إلا أن معظم الزوار في معرض جورجيا كانوا من فئة الشباب في العشرينيات من العمر إلى جانب زوارفي الثلاثينيات والأربعينيات من العمر.

تجدر الإشارة الي أن عدد من المسؤولين المحليين قالو إن موجة هاليو الشهيرة التي أحدثتها فرقة "بي تي أس" وغيرها أسهمت كثيرا في توجيه الاهتمام بالثقافة الكورية. حيث لم يخفِ منظمو هذا المعرض سعادتهم بالحماس الكبير الذي حظي به المعرض من قبل الزوار وقال بارك جين ميونغ رئيس الاتحاد الكوري إن المعرض كان فرصة للتأكد من المكانة المتميزة التي تحظى بها لوحات الرسم الشعبية الكورية.