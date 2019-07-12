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من المتوقع أن يقوم نجم موجة هاليو "لي مين هو" على العمل بالتعريف على الحروف الكورية "هان-غول". حيث قامت وزارة الثقافة الكورية ومؤسسة سيه جونغ للغة الكورية بتعيين الممثل لي كسفير إعلامي لدار "سيه جونغ" وذلك خلال اجتماع مدرسي اللغة الكورية الدولي لعام ألفين وتسعة عشر والذي عقد الثلاثاء الماضي.

الجدير بالذكر أن الاجتماع السنوي هو عبارة عن برنامج لتدريب اللغة والثقافة الكورية من خلال دعوة عدد من مدرسي اللغة الكورية في الخارج، وكان قد شارك في اجتماع هذا العام نحو مائتي مدرس من ست وثلاثين دولة.

وقال النجم "لي" في كلمة ألقاها خلال هذه المناسبة، إن ثلاثة عشر عاما مضت على بدء أداء هذه المهمة حيث اُتيحت له الكثير من الفرص للالتقاء مع محبيه الأجانب في مختلف دول العالم مضيفا أنه ظل يفكر في كيفية مساعدتهم عندما كان يرى رغبتهم في نقل مشاعرهم وأفكارهم إليه باستخدام اللغة الكورية التي تعتبر صعبة بالنسبة إليهم.

الجدير بالذكر أن الممثل لي كان قد احتل المركز الأول في مجال الممثلين الكوريين المحبوبين في مسح جرى هذا العام للتعرف على تفاعل الخارج مع موجة هاليو وذكر لي أنه اقترب بشكل مباشر ومنتظم مع الناس باعتباره سفيرا للدعاية والتعريف بالحروف الكورية ومن بين هؤلاء الذين عبروا عن رغبتهم في تعلم اللغة الكورية أولئك الذين يحبون المحتويات والمنتجات الفنية الكورية. وكان خلال اجتماع دار" سيه جونغ" قد تسلم عدد من رؤساء المراكز الجديدة في إحدى عشرة دولة بما فيها لاوس وأمريكا والإمارات شهادات تخصص في المجال.

تجدر الإشارة إلى أن دار سيه جونغ بدأت أعمالها بثلاثة عشر مركزا في ثلاث دول في عام ألفين وسبعة ثم زاد عدد مراكزها ليبلغ 180 مركزا في ستين دولة الآن وذلك تماشيا مع الاستفادة من حمى موجة هاليو. كما تسلمت أيضا أربعة مراكز ممتازة في أستراليا وبلغاريا وفيتنام وأرغواي شهادات شكر في الاجتماع.