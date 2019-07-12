سوبر جونيور الكورية أول فرقة موسيقية تحيي حفلا موسيقيا منفردا في السعودية





بدأ المطربون الأجانب المشهورون بإقامة عروض موسيقية في السعودية في الآونة الأخيرة، ومن بينهم فرقة "سوبر جونيور" الكورية التي أقامت حفلا موسقيا في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة في الأسبوع الماضي. حيث لا زالت تحظى فرقة "سوبر جونيور" بحب كبير لدى الناس في مختلف أنحاء العالم ودول الشرق الأوسط خاصة حيث أصبحت أول فرقة آسيوية تقيم حفلا موسيقيا منفردا في السعودية.

وحسبما قالت الشركة الراعية لفرقة "سوبر جونيور" فإن الفرقة أقامت حفلا موسيقيا بعنوان "الجولة العالمية لسوبر جونيور – عرض سوبر 7 أس في جدة" في مدينة الملك عبد الله الرياضية، في يوم الثاني عشر من الشهر الجاري. وقد تم بيع جميع تذاكر الحفل الموسيقي لسوبر جونيور في غضون ثلاث ساعات فقط منذ فتح شباك التذاكر، وتم إيقاف العمل ببعض مواقع حجز التذاكر بسبب تدفق خمسة عشر ألفا من محبي سوبر جونيور الذين لم يتمكنوا من حجز تذاكرهم.





وقبل بدء الحفل الموسيقي، أجرت وسائل الإعلام الشهيرة في الشرق الأوسط مقابلة شخصية مع أعضاء سوبر جونيور مثل برنامج "mbc" في أسبوع، وقناة العربية. وذلك باعتباره أول حفل موسيقي تقيمه فرقة آسيوية تحظى بشهرة عالمية في السعودية، وبالتالي يستحق هذا الحدث أن يجذب أنظار وسائل الإعلام والجمهور.

وكان الحفل الموسيقي "عرض سوبر 7 أس" قد استمر لمدة ساعتين ونصف، وفي خلاله قام أعضاء سوبر جونيور بآداء عشرين أغنية، حيث أن لدى سوبر جونيور عدد كبير من الأغاني التي احتلت المركز الأول وحظيت بإقبال كبير بين محبيها حول العالم منذ بدء مسيرتها الفنية في عام 2005. وكانت الأجواء ساخنة للغاية، وقال أعضاء سوبر جونيور إنهم علموا أن ذلك شكل أول حفل موسيقي منفرد للكي بوب يقام في السعودية، ومن ثم كان ذلك مصدر شعورهم بالفخر والاعتزاز بذلك، كما أعربوا ايضا عن حبهم وشكرهم لنادي محبيهم الذي يحمل اسم "arab elf" والذي أظهر تأييدا وحبا دائما للفرقة .

تجدر الاشارة الي أن فرقة سوبر جونيور أصبحت بذلك أول فرقة موسيقية تحيي حفلا موسيقيا منفردا في السعودية، ومن المتوقع أن تصبح "بي تي أس" أول فرقة أجنبية غير عربية، تقيم حفلا موسيقيا في ملعب الملك فهد الدولي، الأمر الذي يعطي مؤشرات بأن الخطوات القادمة التي سيخطوها نجوم الكي بوب في العالم وفي الدول العربية بشكل خاص ستكون ناجحة.