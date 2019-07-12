رسم فني عن فرقة بي تي أس الكورية يبلغ ثمنه 100 مليون دولار

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اعلن الفنان الكوري "هونغ كيونغ تيك" الذي يعتبر من أشهر الرسامين في مجال الفن الحديث على مستوى الوطن، وأيقونة لفن البوب على مستوى آسيا، عن رسم فني بعنوان "بي تي أس"، يبلغ ثمنه مائة وعشرين مليون وون، أي ما يعادل حوالي مائة ألف دولار أمريكي.





العمل الفني للفنان "هونغ" اُستكمل في بداية هذا العام، وتم عرضه في هونغ كونغ حتى قبل أيام. وانتقل هذا العمل إلى داخل كوريا، وبدأ عرضه للجمهور بدءا من يوم الأربعاء الماضي. يذكر أن سلسلة من الأعمال الفنية القائمة على فن البوب للفنان "هونغ" تجذب اهتماما بالغا في أسواق الرسم الرئيسية في آسيا مثل هونغ كونغ، وطوكيو، وسنغافورة، وظهر فيها نجم كوري لأول مرة. وذلك لأن الفنان "هونغ" غالبا ما استلهم أعماله حتى الآن من النجوم الأجانب غير الكوريين مثل المطربة الأمريكية "مادونا"، والفرقة الموسيقية البريطانية " البيتلز"، الا أن "بي تي أس" أصبحت بذلك أول نجم كي بوب تقدم إلهاما إلى الفنان "هونغ"، وبذلك تكتب "بي تي أس" تاريخا متجددا كل مرة.

يذكر أن الفنان "هونغ" كان قد تلقى العديد من الأسئلة مفادها "لماذا لا تستخدم نجوما كوريين كمادة لأعمالك باعتبار وجود عدد كبير من المشاهير في كوريا، وأتى في مخيلته مباشرة اسم "بي تي أس"، وقام منذ ذلك اليوم بتجسيد فكرته في عمل فني يحمل اسم "بي تي أس".

وفي هذا الصدد، من المتوقع أن يثير هذا اللقاء بين أشهر نجم الكي بوب والفنان المشهور في فن البوب اهتماما بالغا من قبل الجمهور.