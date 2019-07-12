© Park Systems AFM

من المتوقع أن يكون لضوابط أسعار الشقق الجديدة المبنية على أراضٍ خاصة تأثير كبير على سوق الإسكان. وبالنظر إلى المخاوف بشأن بعض المخاطر السلبية التي ستنتج عن تطبيق هذا النظام، سيتعين على الحكومة أن تفحص بعناية السياسات ذات الصلة من منظور طويل الأجل، قبل وضعها موضع التنفيذ الفعلي.





أما الآن فقد حان الوقت للتعرف على شركة كورية ناجحة. واليوم سنتعرف على شركة "بارك سيستمز Park Systems" المتخصصة في تقنيات النانو.





"تشو سانغ جون" المسؤول عن البحث والتطوير في الشركة:

يعد "مجهر القوة الذرية" أداة مهمة لتقنية النانو، لكن هذا الجهاز لم يستخدم في المجال الصناعي إلا على نطاق محدود بسبب أوجه القصور فيه. ولحسن الحظ، تمكنت شركتنا من تطوير معدات قياس مبتكرة لصناعة أشباه الموصلات في سياق تنفيذ مشروع تديره الدولة على مدى السنوات الثلاث الماضية. من خلال تطوير مجهر ذري صناعي أوتوماتيكي بالكامل، حصلت الشركة على درجة عالية بلغت 97 نقطة في المشروع الحكومي. وفي الوقت الحاضر، تستورد كوريا أكثر من 90% من معدات القياس عالية التقنية، ولذلك فإن نجاح شركتنا يعني الكثير، وأعتقد أن هذا هو سبب حصولها على جائزة مشرفة في مهرجان "نانو كوريا 2019".





تألقت شركة "بارك سيستمز" في مهرجان "نانو كوريا" هذا العام عندما عرضت منتجها المتمثل في ميكروسكوب ذريّ، أو "مجهر القوة الذرية" ثلاثي الأبعاد القادر على قياس منتجات بحجم النانو بسُمك أقل من 30 نانومتر. ويتم استخدام هذا المجهر في تصنيع أشباه الموصلات.





المسؤول "تشو سانغ جون":

نظرًا لأنها مسلّحة بتكنولوجيا عالمية المستوى، تعد "بارك سيستمز" الشركة المصنعة الوحيدة للمجهر الذري في كوريا. تأسست الشركة في عام 1997 وأدرجت في مؤشر "كوسداك" التكنولوجي في البورصة الكورية في عام 2015. تم اختراع مجهر القوة الذرية في عام 1985 بواسطة فريق من الباحثين في جامعة "ستانفورد" في الولايات المتحدة. في ذلك الوقت، انضم الرئيس التنفيذي لشركة "بارك سيستمز" السيد "بارك سانغ إيل" إلى الفريق الأمريكي كطالب في مرحلة الدكتوراه. وبعد تخرجه في عام 1988، أسس شركة في "سيليكون فالي" لإنتاج أول مجهر ذري متاح تجارياً في العالم، وأنشأ علامته التجارية الخاصة في مجال تكنولوجيا النانو. وبعدها باع تلك الشركة في عام 1997، ثم أنشأ شركته الثانية "بارك سيستمز" في كوريا، بهدف تطوير مجهر ذري للأغراض الصناعية.





تخرج الرئيس التنفيذي لشركة "بارك سيستمز" من جامعة سيول الوطنية حيث تخصص في مجال الفيزياء ثم حصل على درجة الدكتوراه في الفيزياء من جامعة "ستانفورد" الأمريكية التي تعد واحدة من أفضل الجامعات في العالم. وبعد التخرج اختار أن يبدأ عمله الخاص بدلاً من أن يصبح أستاذا في الجامعة. وبناءً على الخبرة التي اكتسبها خلال مشاركته في تطوير أول مجهر قوة ذرية تجاري في العالم، قرر البروفسور "بارك" إنشاء شركة "بارك سيستمز" في كوريا.





المسؤول "تشو سانغ جون":

لقد مر 30 عامًا فقط على اختراع مجهر القوة الذرية، بينما المجهر الإلكتروني لديه تاريخ طويل يبلغ 90 عامًا. لذلك، لا يزال المجهر الذري في مرحلة مبكرة من التطوير، وبالتالي فإن لديه إمكانيات نمو كبيرة. هذا المجهر مصمم لتمكين الناس من مشاهدة أصغر الأشياء، ويستخدم في الغالب في مجالات التكنولوجيا الفائقة، لكن هذا الجهاز لم يستخدم على نطاق واسع بسبب عيوبه. وللتغلب على تلك العيوب، ركزت شركتنا على تطوير مجهر ذري آلي سهل الاستخدام وقادر على توفير بيانات دقيقة وموثوقة للغاية. ولذلك أقول بثقة إننا نجحنا في تطوير مجهر ذري يمكن استخدامه بالفعل في مختلف الصناعات.





مجهر القوة الذرية يمكّن للناس من رؤية الأشياء على المستوى الذري. وعلى عكس المجاهر العامة، لا يستخدم المجهرُ الذري العدسات، لكن لديه مسبار يتألف طرفه من ذرتين أو ثلاث ذرات، ويعمل كهوائي. وتقوم تلك الذرات بدفع بعضها البعض، بحيث يقيس الجهاز التغييرات في القوة التي تحدث خلال تلك العملية. لكن هذا المجهر الذري لديه بعض نقاط الضعف، حيث يصعب من خلاله ضمان الموثوقية. ولحل هذه المشكلة الأساسية، طبقت شركة "بارك سيستمز" ثلاث أفكار على منتجها، وقد حصلت على 32 براءة اختراع من كوريا ومن الخارج.





المسؤول "تشو سانغ جون":

لجعل مجهر القوة الذرية قابلا للاستخدام على نطاق أوسع في المجالات الصناعية، لا ينبغي أن تُدمر العينات التي يتم فحصها. فبشكل عام، يقوم المجهر الذري بتدمير العينات لأنه يستخدم طرفا حادا ناتئا، وحتى المجاهر الإلكترونية يمكن أن تلحق بعض الأضرار بالعينات. وفي طفرة كبرى، طورت شركتنا بنجاح طريقة للقياس مع عدم اتصال المسبار بالعينات، وبالتالي يمكن الحفاظ عليها سليمة. وبالطبع، يتطلب ذلك درجة عالية من الدقة. وبفضل هذه التكنولوجيا المدهشة، يمكن ضمان الدقة الفائقة ودون إتلاف العينات. هذه هي أكبر ميزة لدينا.





هكذا تعتبر شركة "بارك سيستمز" الشركة الوحيدة عالميا التي تنتج مجهر القوة الذرية القادر على تنفيذ مهامه دون تدمير عينات الفحص. ولذلك يتم استخدام منتجات هذه الشركة بواسطة الوكالات الحكومية ومختبرات الجامعات والشركات الكبرى، في جميع أنحاء العالم.





المسؤول "تشو سانغ جون":

يتم استخدام منتجاتنا من قبل الجامعات والمعاهد البحثية المرموقة عالميا، مثل جامعات "هارفارد" و"بيركلي" و"ستانفورد"، والهيئة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا"، والمركز الدولي للبحث والتطوير والابتكار. تستخدم أكثر من 90% من شركات تصنيع أشباه الموصلات منتجاتنا، وأيضًا تستخدمها العديد من الشركات العالمية الكبرى الأخرى مثل "رولكس" و"كوكا كولا"، ومصانع الصلب والمستشفيات وغيرها. من خلال قصة نجاحنا، سنستمر في النمو ونصبح روادا في أنظمة قياس النانو الممتازة التي يستخدمها الناس في جميع أنحاء العالم.





من حيث الحجم، فإن سوق مجاهر القوة الذرية تمثل 10% من حجم سوق المجاهر الإلكترونية، لكن سوق المجهر الذري تعد واحدة من أسرع الأسواق نمواً، على خلفية الطلب المتزايد على المنتجات الرقمية وأشباه الموصلات. ولذلك فإن شركة "بارك سيستمز"، مسلحة بتقنياتها المتميزة، ستقود هذه السوق الواعدة على مستوى العالم.





© Park Systems AFM