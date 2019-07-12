بي تي إس ضمن قائمة تايم لأكثر 25 شخصية تأثيرا على الإنترنت

تم إدراج فرقة "بي تي إس" الكورية ضمن القائمة التي نشرتها مجلة "تايم" الأمريكية أمس الثلاثاء، والتي تتضمن أبرز 25 شخصية مؤثرة في الإنترنت، وذلك للسنة الثالثة على التوالي.

وضمت اللائحة أيضا الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ، والأمير البريطاني "هاري" وزوجته "ميغان ماركل"، والمطربة الأمريكية سيريانا غراندي"، والمطربة الأمريكية الأخرى "كاتي بيري" .

وقالت مجلة "تايم" إن فرقة "بي تي إس" الكورية أصبحت من أشهر الفرق العالمية ، مشيرة إلى أن نادي معجبي الفرقة "أرمي" قد لعب دورا كبيرا في تصدر الفرقة، قائمة "بيلبورد" لأحسن الفنانين الاجتماعيين منذ أكثر من عامين.

وأضافت أن الفرقة قد أصدرت ثلاثة ألبومات عندما تصدرت قائمة "بيلبورد 200 " خلال عام مضى.

والجدير بالذكر أن مجلة "تايم" تحدد الأسماء بحسب تأثيرها على مواقع التواصل الاجتماعي وقدرتها العالمية على صناعة الأخبار.