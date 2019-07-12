توايس تقيم حفلاتها في الملاعب الرياضية في اليابان





قالت شركة "جي واي بي" الترفيهية إن فرقة "توايس" النسائية ستقيم حفلاتها الاثنتي عشرة في الملاعب الرياضية بسبع مدن يابانية بدءا من من شهر أكتوبر وحتى شهر فبراير من العام القادم.

ومن بين المدن السبعة اليابانية التي ستقيم فيها الفرقة حفلاتها ، هوكايدو، وتشيبا، وأوساكا، ومياغي، وآيتشي، وفوكووكا، وسيزوكا.

وكانت فرقة "توايس" قد أقامت حفلات مماثلة خلال شهر مارس وأبريل الماضيين في اليابان حيث جذبت حوالي 220 ألفا من معجبيها.

وأصدرت الفرقة ألبومها المنفرد الرابع بعنوان "هابي هابي" يوم السابع عشر من يوليو ، وستقوم بإصدار ألبومها المنفرد الخامس بعنوان "اختراق" يوم الرابع والعشرين من يوليو.

وبدأت الفرقة يوم السابع عشر من يوليو جولتها الغنائية التي تشمل كلا من لوس أنجلس ونيوارك، وشيكاغو بالولايات المتحدة ومكسيكو سيتي بالمكسيك.