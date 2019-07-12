بي تي إس تختتم جولتها العالمية في إستاد جامشيل الرياضي بسيول





من المقرر أن تختتم فرقة "بي تي إس" جولتها العالمية بحفل ستقيمه في إستاد جامشيل الرياضي بسيول خلال الفترة من يوم السادس والعشرين وحتى التاسع والعشرين من شهر أكتوبر القادم .

وكانت الفرقة قد بدأت جولة عالمية بعنوان "أحب نفسك" في شهر أغسطس من العام الماضي، قبل أن تبدأ جولة عالمية أخرى بعنوان "أحب نفسك: تحدث نفسك" في شهر مايو الماضي.

والجدير بالذكر أن فرقة "بي تي إس" ستقيم أولى حفلاتها في المملكة العربية السعودية في شهر أكتوبر القادم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض ضمن فعاليات "موسم الرياض".