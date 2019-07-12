بارك جونغ هيون تكشف عن ألبومها الكامل التاسع

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كشفت مطربة الآر إند بي" الكورية "بارك جونغ هيون" عن ألبومها الكامل التاسع بعنوان "العجائب" يوم الثامن عشر من يوليو، وذلك لأول مرة منذ أن أصدرت ألبومها الكامل الثامن بعنوان " اختلاف المنظر" عام 2012.

وكانت المطربة "بارك" قد أصدرت سلسلة من ألبوماتها المنفردة في العام الماضي بمناسبة مرور 20 عاما على ممارسة نشاطها الغنائي.

وستقيم عروضها الغنائية خلال الفترة من يوم الثاني وحتى الرابع من أغسطس ومن يوم التاسع وحتى والحادي عشر من أغسطس أيضا في سيول.