قرار من مجلس النواب الأمريكي بأهمية التعاون الكوري الأمريكي الياباني

ⓒYONHAP News

وافقت لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب الأمريكي يوم أمس الأربعاء على قرار خاص يقر بأهمية التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.

ويبدو من الطبيعي أن يؤكد الكونغرس الأمريكي على أهمية التعاون بين الدول الثلاث على اعتبار أن إستراتيجيات واشنطن في شمال شرق آسيا تعتمد على هذا التعاون الثلاثي، ولذلك فإن استمرار الصراعات بين طوكيو وسيول يشكل مصدر قلق بالغ بالنسبة للولايات المتحدة.

ويتضمن القرار الأمريكي أيضا الدعوة إلى المضي قدما بالعلاقات الكورية اليابانية.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس اللجنة "اليوت انغيل" كان قد سبق أن طرح مسودة قرار في شهر فبراير الماضي، يؤكد فيها على استراتيجية التعاون بين كوريا والولايات المتحدة ، وبين الولايات المتحدة واليابان، وبين كوريا والولايات المتحدة واليابان.

ويبدو أن التدهور الأخير في العلاقات بين طوكيو وسيول دفع بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي على التأكيد على أهمية التعاون الثلاثي بين هذه الدول.

والجدير بالذكر أن نص القرار يؤكد على أن التحالفين الأمريكي الياباني، والكوري الأمريكي يمثلان أساسا للاستقرار في آسيا ،كما يعتبر الدول الثلاث شركاء في التحالف من أجل التصدي للتحديات الدولية.

وأكد القرار ايضا على ضرورة التصدي للتهديدات الكورية الشمالية والإبقاء على العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ بالإضافة إلى تجديد التعهد بالدفاع عن كوريا الجنوبية، مشيرا من جهة أخرى إلى أهمية توجه العلاقات الكورية اليابانية البناءة نحو المستقبل.

وفي هذا الصدد أوضح قرار اللجنة الأمريكية أن الهدف الأول من الإبقاء على علاقات جيدة بين طوكيو وسيول هو تحقيق مصالح واشنطن الدبلوماسية والاقتصادية، بينما يتمثل الهدف الثاني في تعزيز النظام المفتوح والواسع الذي يوفر مناخا داعما للتقدم في منطقتي الهند والمحيط الهادئ، وبشكل آمن وثابت، مما يعطي العلاقات الكورية اليابانية بعدا عالميا .

ويظهر القرار الأمريكي الأخير القلق الكبير الذي يساور واشنطن من الصراعات الكورية اليابانية الراهنة في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى الدورة ال26 لاجتماع النواب الثلاثة الكوري والأمريكي والياباني والذي سيعقد في واشنطن يوم 26 من هذا الشهر.