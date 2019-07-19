علا ومنى و ميرنا:المنطقة العربية قادرة على تخطي الأزمة التي يعيشها قطاع الترجمة





"علا" و "منى" و"ميرنا"، طالبات مصريات في مرحلة الدكتوراه والماجستير، يمثلن الوفد المصري المتخصص في الترجمة الذي نزل ضيفا على برنامج لقاء الجمعة بمناسبة حضوره دورة تدريبية خاصة حول مهارة الترجمة بين اللغتين العربية والكورية التي نظمتها المؤسسة الكورية لترجمة المؤلفات الأدبية في" سيول" واستمرت من 17 الى 26 من شهر يونيو الماضي .

الضيفات،أشدن بايجابيات هذه الدورة التي أتاحت لهن فرصة اللقاء بالخبراء والمختصين في هذا المجال الحيوي والتعمق في بعض الأعمال الأدبية عبر اللقاء المباشر بمؤلفي هذه الأعمال والمشاركة في ورشات عمل تطبيقية للترجمة مع الكوريين بالإضافة الى الاستفادة من المحاضرات التي التي ألقاها الخبراء.

وفي حديث عن الفجوة التي تعيشها ساحة الترجمة في الوطن العربي في الوقت الراهن بسبب رحيل الرواد من الجيل القديم في هذا المجال أقرت الضيفات بهذه الفجوة إلا أنهن أكدن أنه لا خوف على الترجمة في المنطقة العربية التي بإمكانها كما كانت في السابق أن تضمن تكوين جيل جديد من المترجمين الأكفاء الذين يقع على عاتقهم التقريب بين الثقافات والشعوب.





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