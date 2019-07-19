فرقة الموسيقى التقليدية الكورية تقدم عرضا في بيروت

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قالت السفارة الكورية لدى لبنان إن فرقة أوركسترا الموسيقى التقليدية الكورية النسائية "داسروم" قدمت عرضا في العاصمة اللبنانية بيروت الأسبوع الماضي.

وقد تجمع حوالي 350 من الجمهور اللبناني المهتمين بالثقافة والفنون الكورية في مسرح دوار الشمس في بيروت للاستمتاع بالايقاعات الجميلة للموسيقى التقليدية الكورية.

وخلال العرض، قامت الفرقة بأداء أنواع مختلفة من الموسيقى التقليدية، منها "سيناوي"، و"أغنية الحب" من موسيقى "بانسوي تشون هيانغ غا".

وقامت قائدة الفرقة "يو أون سون" بتقديم شرح للجمهور اللبناني عن خصائص الآلات الموسيقية التقليدية الكورية، مما زاد اهتمام الحضور بالموسيقى التقليدية الكورية.

ورافقت "دالين جبور" عازفة العود اللبنانية في الأداء مع الفرقة الكورية.وفي اليوم التالي، قامت "دالين" بنشر بعض الصور التي التقطتها مع عضوات فرقة "داسروم" الكورية في حسابها على فيسبوك، وقالت إن مشاركتها مع الفرقة الكورية كانت تجربة حلوة جدا.

ومن جانبه ، قال السفير الكوري لدى لبنان "كوان يونغ ديه" إنه منذ النصف الثاني من العام الماضي، تقيم السفارة الكورية فعاليات متنوعة لتعريف المواطنين اللبنانيين بالثقافة الكورية، منها دورات جديدة لتعلم اللغة الكورية في الجامعات، ومهرجان الطعام الكوري، وعرض الأفلام الكورية، ودعم الأنشطة التي تمارسها نوادي محبي الكيبوب، وغيرها من الفعاليات العديدة والمتنوعة.

من جهة ثانية، أقامت كتيبة "دونغ ميونغ" الكورية التابعة لقوات حفظ السلام للأمم المتحدة "يونيفيل" والمتمركزة في لبنان الأسبوع الماضي أيضا سهرة دولية للثقافة الكورية في مركز الكتيبة.

وحضر هذه السهرة الدولية الثقافية حوالي 400 شخص، بمن فيهم السفير الكوري لدى لبنان "كوان يونغ ديه"، ورؤساء بلديات منطقة "صور" والمواطنين المقيمين فيها ، ورؤساء المؤسسات المحلية، بالإضافة إلى الجنود التابعين للكتيبة الكورية.

وتم تنظيم ليلة الثقافة الكورية ضمن الجهود الرامية إلى تقديم علامات التميز والجمال التي تتمتع بها الثقافة الكورية وتقريبها للجمهور اللبناني، وتعزيز التضامن بين أعضاء "يونيفيل" وسكان المنطقة.

وقدمت فرقة "داسروم" للموسيقى التقليدية الكورية التي قامت بأدائها في بيروت، عرضا بهذه المناسبة أيضا. وبعد الأداء، استمتع المشاركون في السهرة الدولية بالألعاب التقليدية و الأطعمة الكورية .

وقال العقيد "جو سوك مو" قائد الكتيبة الكورية إنه ممتن للغية لأن الحاضرين تمكنوا من فهم الثقافة الكورية بشكل أفضل، وأن الشعور بالوحدة يتردد صداها بين أفراد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وسكانها.





السفارة الكورية لدى بيروت

موقع دالين جبور على فيسبوك