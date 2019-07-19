شركات كورية ترغب في تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية في كربلاء بالعراق

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أبدت شركات كورية رغبتها في المشاركة في تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية في كربلاء بالعراق.

وقال رئيس مجلس كربلاء "علي المالكي" إن شركات "هان هوا" الكورية ، و"بي إي سي"، وشركة "كايلند" أبدت رغبتها في الاستثمار في محافظة كربلاء لتنفيذ مشروع الطاقة السمسية وتطوير الطاقة الكهربائية ، وذلك خلال زيارتها مجلس محافظة كربلاء يوم السبت الماضي.

وأشار "علي المالكي" إلى أن مجلس كربلاء يرحب بقدوم الشركات الكورية منوها بأن المجلس سيقوم بدراسة المشروع المقدم ، وجدوى الفائدة التي سيتمتع بها المواطنون من هذا المشروع.

ومن جانبه قال الوفد الكوري إن لديه الرغبة في العمل بكربلاء وإنشاء مشروع الطاقة الشمسية، مضيفا أن الشركات الكورية لها مشاريع جيدة في العراق، ومن أبرزها مشروع مجمع بسماية السكني في العاصمة بغداد.

وفي هذا السياق، أعلن النائب "حسين اليساري" عضو مجلس النواب العراقي يوم الأحد الماضي جمع تواقيع برلمانية لحث الحكومة العراقية على تقديم التسهيلات لشركات الكهرباء.

وشدد "اليساري" على أنه سيعمل مع بقية أعضاء مجلس النواب وخصوصا ممثلي كربلاء على حث وتشجيع الحكومة على الاستفادة من العروض الاستثمارية المهمة في إنهاء معاناة المواطنين العراقيين من نقص الكهرباء في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، ودعم اقتصاد المحافظة وتوفير فرص العمل للعاطلين من الخريجين والشباب.

وأكد على أهمية حل أزمة الكهرباء في محافظة كربلاء باعتبارها المحافظة الأبرز في استقبال السياحة الدينية وتوافد ملايين الزوار سنويا عليها