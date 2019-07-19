ورشة عمل حول التحكم في التوتر في البتراء

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قامت الجمعية الأردنية لخريجي الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" بتنظيم ورشة عمل يوم الحادي عشر من يوليو الجاري في مجال التحكم في التوتر استهدفت 25 امرأة من الأسر ذات الدخل المتدني ممن تتراوح أعمارهن بين العشرين والأربعين عاما، في مستشفى الملكة رانيا بالبتراء .

وشملت الورشة محاضرة خاصة بكيفية التعامل مع التوتر وجلساتعمل حرفية ساعدت المشاركات على وضع مشاكلهن اليومية جانبًا.

وأبدت المشاركات الرضى عن الورشة وعزمهن على استخدام التمارين التي تعلمنها في حياتهن اليومية للتعامل ومن ثمة التحكم في التوتر.

وأثناء الورشة قامت الجمعية بإهداء 5 كراسي متحركة وجهاز مراقبة ضغط الدم للمستشفى كشكل من أشكال الدعم والتقدير لجهود المستشفى في تقديم رعاية صحية ذات جودة عالية لسكان البتراء.

وعبر الدكتور "محمد نوافلة" مدير المستشفى عن شكره وتقديره لاهتمام ودعم الحكومة الكورية لمجال الصحة في الأردن.

وكانت الجمعية الأردنية لخريجي الوكالة الكورية للتعاون الدولي قد تم تأسيسها عام 2008 ،بهدف نشر خبرات أعضاء الجمعية المكتسبة للمساهمة في تطور الأردن.

وتكونت الجمعية من الموظفين الحكوميين الأردنيين الذين شاركوا في برامج الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" التدريبية حيث شارك حتى الآن ما يقارب من 850 موظفا حكوميا في برامج "كويكا" التدريبية.

وتقوم الحكومة الكورية بتقديم الدعم بقيمة نحو 10 ملايين دولار سنويًا للأردن عن طريق "كويكا"، لتخصييصها في الدعم عن طريق مشاريع في مجالات متعددة وبرامج تدريبية وإيفاد المتطوعين في محاولة لتقديم دعم أكثر شمولا بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن.