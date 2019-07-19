المركز الثقافي الكوري يستضيف رابطة خريجي الجامعات الكورية

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استضاف المركز الثقافي الكوري اللقاء الثاني لرابطة خريجي الجامعات الكورية، حيث تم استعراض المزايا التي توفرها المنح الدراسية وتبادل الخبرات المتصلة بالدراسة والمعيشة في كوريا.

وشارك في هذا اللقاء عدد من قدامى الخريجين من الجامعات الكورية و8 طلاب من المتأهلين لمنحة العام الحالي، ومن بينهم 3 في مرحلة الدكتوارة و5 في مرحلة الماجستير من مختلف التخصصات العلمية.

ومن جانبه أعرب مدير المركز الثقافي " يانج سانغ كون" عن أهمية دور الرابطة كحلقة وصل بين الأجيال المتعاقبة على المنحة الدراسية المقدمة من الحكومة الكورية.

وأعرب عن أمله في أن يحقق المتأهلون الجدد للمنحة النجاح والتفوق خلال مسيرتهم الدراسية التي ستبدأ مطلع سبتمبر المقبل في كوريا.