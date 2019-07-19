العطلات في كوريا الشمالية

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بدأت بالفعل أو ستبدأ خلال هذا الشهر العطلة الصيفية لحوالي 6 آلاف من طلاب المدارس الابتدائية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية. حيث يتمتع طلاب المدارس المتوسطة والثانوية أيضًا بعطلة صيفية لمدة 30 يومًا في المتوسط.





البروفيسور "تشونغ إيون – تشان" في معهد تعليم التوحيد :

في كوريا الشمالية ، فترة العطلة ليست ثابتة. وحتى الإرشادات المدرسية لا تحدد المدة التي تستغرقها العطلات بدقة. تبدأ العطلات فقط بعد أن تنهي المدارس أيام الدراسة المطلوبة والامتحانات، وبالنسبة لطلاب المدارس الابتدائية ، تستمر العطلة الصيفية من 35 إلى 40 يومًا من أواخر يوليو. ولديهم حوالي 50 يوم عطلة في الشتاء تتواصل من 20 ديسمبر إلى منتصف فبراير من العام التالي. وتكون مدة عطلات طلاب المدارس المتوسطة أقصر، لأنهم غالباً ما يتم تعبئتهم في حملات عمالية أو أحداث سياسية هامة مع الالتزام بمتطلبات دراسية. كما توجد لديهم عطلة بشهر واحد فقط في شهر أغسطس وتستمر عطلتهم الشتوية أيضًا لمدة شهر تقريبًا في يناير أو فبراير .





الطلاب الكوريون الشماليون ، مثل الطلاب الكوريين الجنوبيين ، لديهم عطلات صيفية وأخرى شتوية. ففي الشمال ، تختلف فترة الإجازة ، اعتمادًا على المنطقة والمدرسة ، حيث يُطلب من الطلاب المشاركة في مختلف الأحداث السياسية أو العمل في المزارع.

ويتم تعبئة الطلاب في بيونغ يانغ ، على وجه الخصوص ، لمهرجان أريرانغ السنوي ، ويتخذ شكل عرض جمباز جماعي أو تجمعات عامة أو عروض عسكرية. ويتعين عليهم بدء البروفات قبل ستة أشهر على الأقل من هذه الأحداث.





في غضون ذلك ، يجد الطلاب في المناطق الزراعية أنفسهم ملزمين بالعمل في المزارع خلال فصلي الربيع والخريف. منذ الصف الثالث ، ويتلقى الأطفال دروسا في الصباح ويساعدون في الفلاحة في فترة ما بعد الظهر. ومنذ الصف الخامس ، يقيم الطلاب في المزارع المحلية لأكثر من شهر خلال فصلي الربيع والخريف للقيام بالعمل في المزارع .





غالبًا ما تقل أيام الدراسة في المدارس بسبب تلك الأحداث الإلزامية. لمواجهة النقص خلال أيام الدراسة ، ويتعين عليهم تقليل مدة الإجازة. حتى أثناء العطلات ،حيث يكون لدى الطلاب الكثير من الأشياء التي يتعين عليهم القيام بها .





البروفيسور "تشونغ إيون – تشان":

أثناء العطلات ، يقوم الطلاب عادة بتنظيف تماثيل القادة السابقين أو المواقع التاريخية في منطقتهم. عندما يتم حشد المواطنين لحملات العمل على مستوى البلاد ، مثل محاكاة الاعلان عن معركة مدتها 70 يوما أو 200 يوما ، إذ يتعين على الطلاب الانضمام إلى نشاط دعائي للغناء في مجموعات في الشوارع .





ويتعين على الطلاب الأصغر سنًا، التقاط الخضروات البرية خلال عطلتهم الصيفية ،وخلال عطلتهم الشتوية يجمعون الخردة المعدنية والورق. هذا النشاط يسمى بون كونغ حيث يطلب من كل طالب القيام بمهمة بون كونغ الخاصة به .





وفقًا لنظام ما يسمى بـ "خطة الأطفال" ، يتعين على الطلاب الصغار جمع كمية معينة من حديد الخردة ونفايات الورق ، وتقديمهما إلى تاجر خردة محلي، مقابل إيصالهم إلى مدارسهم. وبدأت كوريا الشمالية في تنفيذ هذا النظام مرة أخرى خلال الستينات بهدف دعم الجيش. ولا يزال النظام ساريًا اليوم ، مما يشير إلى أن كوريا الشمالية تستغل عطلات الأطفال لتأمين إمدادات الحرب. بالإضافة إلى ذلك ، يتعين على الطلاب الذهاب إلى المدرسة مرة واحدة في الأسبوع خلال عطلتهم، للتفكير في حياتهم العامة والخاصة وللتحقق من واجباتهم المدرسية .





وعلى الرغم من تلك الواجبات المختلفة ، إلا أن العطلات تعد بالتأكيد وقتا ممتعا. يمكن للطلاب الاستمتاع بها طالما أنهوا مهامهم .





البروفيسور "تشونغ إيون – تشان":

يستمتع الطلاب بالسباحة والأنشطة المائية الأخرى خلال العطلات الصيفية. فمنذ الألفية الثانية ، انغمس عدد متزايد من الطلاب في المدن الكبرى مثل بيونغ يانغ وتشونغ جين وهامهيونغ في ألعاب الفيديو. ويقضي بعض الأطفال من العائلات الغنية عطلاتهم في مشاهدة أقراص "دي في دي" أو ممارسة ألعاب الكمبيوتر.





التزحلق على الجليد هو نشاط شعبي في فصل الشتاء. ففي المناطق الريفية ، يستمتع الطلاب بالطائرة الورقية التقليدية المعروفة باسم جيغي تشاغي . وفي بيونغ يانغ ، يذهب العديد من الطلاب إلى التزلج. ويبدو أن أنشطة العطلات تختلف باختلاف المنطقة.





العديد من الطلاب الكوريين الشماليين حريصون على المشاركة في برنامج المخيم خلال عطلاتهم . ويتم منح الطلاب الذين تم اختيارهم كطلاب نموذجيين في مجموعات الشباب فرصة الانضمام إلى برنامج المخيم. بعيدًا عن المنزل، حيث يختلطون مع أصدقائهم ويطبخون وجباتهم بأنفسهم ويستمتعون بالأنشطة الترفيهية المختلفة ، بما في ذلك التجول في المواقع التاريخية والسباحة والمشي في الطبيعة والرياضة والأنشطة الترفيهية والكتابة. إنه بمثابة الانضمام إلى الكشافة في كوريا الجنوبية. وتشير تقارير إلى أن الطلاب الكوريين الشماليين يتطلعون حقًا إلى برنامج المخيم.

أثناء العطلات ، يمكن للطلاب القيام برحلة ، وهو أمر غير مسموح به في أوقات أخرى .





البروفيسور "تشونغ إيون – تشان":

يمكن للطلاب الذهاب في رحلة خلال إجازتهم طالما كان آباؤهم يرافقونهم ، حيث يصعب على الطلاب الشباب المغادرة في رحلة بمفردهم.





في كوريا الشمالية ، يجب أن يحصل الناس على شهادة سفر عند الانتقال إلى مناطق أخرى ، وخاصة إلى بيونغ يانغ والمناطق الحدودية مثل كيسونغ. إنهم بحاجة إلى إجراء عملية معقدة للحصول على رقم موافقة خاص لاستلام الشهادة. في هذه الأيام ، أصبح الحصول على الشهادة أسهل برشوة المسؤولين. وعلى أي حال ، يمكن للطلاب القيام برحلة خلال إجازتهم ، ولكن رفقة آبائهم فقط ، لكن يحتاجون إلى شهادة سفر. ويختلف الأمر قليلاً عن مشهد العطلات في كوريا الجنوبية ، حيث يتمتع الطلاب بحرية الذهاب إلى أي مكان رفقة والديهم أو من دونهم .





أثناء العطلات، يمكن للطلاب الكوريين الشماليين زيارة أقاربهم في مناطق أخرى مع آبائهم بعد الحصول على شهادة سفر، وإذا فشلوا في الحصول على الشهادة ، لا يُسمح لهم بالقيام بالرحلة ، بالطبع.





يذهب بعض الطلاب من العائلات الفقيرة إلى الأسواق الخاصة أو جانغ مادانغ خلال عطلاتهم لمساعدة آبائهم على القيام بأعمال تجارية هناك. البعض الآخر يختار كسب المال لمواجهة أعباء المعيشة . إن أجور الطلاب الشباب تبلغ نصف أجور الكبار ، ولهذا السبب فإن الشركات الخاصة الصغيرة مستعدة لتوظيف الطلاب.





على الرغم من أن العديد من الطلاب يضطرون إلى الانخراط في نوع من أنواع العمل أثناء استراحاتهم ، إلا أنهم ينتظرون عطلاتهم بشغف كبير.





البروفيسور "تشونغ إيون – تشان":

الطلاب الكوريون الشماليون، مثلهم مثل الطلاب في كوريا الجنوبية ، لا يمكنهم انتظار بداية عطلاتهم . ففي الشمال ، غالبًا ما يذهب الطلاب إلى الغناء في مجموعات ، وليس بشكل فردي. فخلال العطلات ، يمكنهم الابتعاد عن الروتين اليومي المرهق. وبالطبع ، عليهم القيام ببعض الأنشطة الجماعية حتى أثناء العطلات . ومع ذلك ، فإنهم يشعرون بالتحرر من طقوس المجموعة الإلزامية ، ويتمتعون بالاسترخاء والتسكع مع أصدقائهم. ولا شك أن العطلات هي وقت للمتعة والحرية بالنسبة لهم ، على الرغم من حدود هذه الحرية فمن غير المستغرب أن يتطلع الطلاب إلى قدوم العطلة .





لا يمكن للطلاب في كوريا الشمالية التمتع بعطلاتهم بالكامل لأن عليهم أن يشاركوا في عدد من الأحداث و الفعاليات السياسية أوأداء واجبات مدرسية. لكنهم ما زالوا ينتظرون بفارغ الصبر حلول عطلاتهم ، لأنها تمنحهم وقت فراغ إضافيا ، مقارنة بالذهاب إلى المدرسة بشكل يومي.





من جانبنا نأمل في أن يتمتع الطلاب الكوريون الشماليون بمزيد من الحرية - مثلما يتمتع به نظرائهم الجنوبيون ، وأن يمضوا عطلة صيفية سعيدة مع أسرهم ، ويحلمون بمستقبلهم المشرق.