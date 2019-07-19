اتهمت الشرطة رسميا المنتج العام السابق لشركة "واي جي للتسلية" الذي يواجه حاليا تهمة الوساطة في الاتجار بالجنس مع رجل أعمال أجنبي ثري حسب ما صرح بذلك اليوم الخميس فريق التحقيق في شرطة العاصمة سيول.

ويعتقد أن "يانغ" متهم بالوساطة في الاتجار بالجنس، من خلال تكليف بعض سيدات المتعة بالترفيه على رجل أعمال أجنبي ثري في مطعم وسط العاصمة سيول عام 2014.

وذكرت الشرطة أنها ستبدأ التحقيق رسميا في القضية بعد التوصل إلى نتيجة التهمة، من خلال تحليل محتوى بيانات المتهم السابقة.

كما وجهت تهم لثلاثة أشخاص يشتغلون في ناد للترفيه إلى جانب "يانغ".