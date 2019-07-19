دخول قانون مكافحة البلطجة في مكان العمل حيز التنفيذ

ⓒYONHAP News

دخل قانون جديد تم تشريعه لمكافحة البلطجة والتحرش الجنسي في مكان العمل، حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي.

ويتضمن هذا القانون دلالة خاصة لكونه يعتبر ممارسات البلطجة التي تقع باستغلال المكانة المتفوقة والنفوذ الأقفى في مراكز العمل، انتهاكا للقانون ، بالرغم من أن هذا القانون لا ينص بالتفصيل على نوع العقوبات التي تقع تحت طائلة ممارسات البلطجة والتي يعاقب عليها القانون .

وبموجب هذا القانون ، أصبح مصطلح البلطجة في مكان العمل يعني ممارسة أصحاب العمل أو العمال ضغوطا جسدية أو نفسية ضد العاملين الآخرين باستخدام مكانتهم المتفوقة أو نفوذهم الأقوى.

ويلزم القانون الشركات التي يتجاوز عدد الموظفين الذين يعملون فيها بصفة منتظمة 10 موظفين، بإيضاح الإجراءات الهادفة إلى مكافحة البلطجة وأنواع العقوبات التي يتعرض لها ممارسو هذه الأعمال.

وبموجب هذا القانون، يمكن لكل من يقع ضحية عمل بلطجة في مكان العمل أو يشاهد نوعا من هذه الممارسات، تقديم تقرير لمكتب خاص يعنى بشؤون الموظفين، مما يلزم صاحب العمل، بإجراء تحقيقات فورية حال تقلي التقرير.

كما سيتوجب على صاحب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية ضحايا البلطجة أثناء إجراء التحقيقات ، وفرض عقوبات على من تعلقت به تهم بممارسة هذه الأعمال .

والجدير بالذكر أن دولا قليلة قد قامت بتشريع القانون المتعلق بمكافحة البلطجة في مكان العمل ، ومن بينها فرنسا وأستراليا.

ويشير انضمام كوريا الجنوبية إلى مصاف تلك الدول، إلى مدى انتشار ظاهرة البلطجة والتحرش في أماكن العمل في البلاد

ويرجع السبب الرئيسي في تشريع قانون خاص بمكافحة البلطجة في مكان العمل إلى الممارسة السائدة بين الممرضات والمعروفة باسم "تيه أوم" أي "التحريق"، وهي ممارسة تقوم من خلالها الممرضات الاتي تتمتعن بخبرة طويلة في العمل بتدريب الممرضات الجديدات بطريقة قاسية، تصل أحيانا إلى حد استنفاذ طاقتهن الجسدية والعقلية.

وبالرغم من النوايا التي قد يذهب البعض إلى وصفها بالحسنة لهذا النوع من التدريب الذي يأخذ طابع القسوة في أحيان كثيرة، إلا أنه صنف بكونه نوعا من البلطجة التي يصعب تحملها بالنسبة للممرضات الجديدات، مما دفع بالعديدات منهن إلى الانتحار.

وضمن الجهود الرامية إلى القضاء على هذه الممارسات في أماكن العمل، بدأت الدوائر السياسية في اتخاذ التدابير اللازمة لإجراء تعديل على القانون ذي الصلة، حيث تمت المصادقة على مشروع القانون المعدل في أواخر العام الماضي والمعروف باسم "قانون مكافحة البلطجة".

وفي الواقع، سيكون من الصعوبة بمكان أن يأتي القانون الجديد بحل جذري للقضاء على ممارسات البلطجة في أماكن العمل، غير أن المامول من تشريعه أن يلعب دورا في إحداث تغيير ما، عبر نشر ثقافة جديدة، تقطع مع هذه الممارسات.