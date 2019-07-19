رفع الحد الأدنى للأجور للعام القادم بنسبة 2.9%

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قررت كوريا الجنوبية في يوم الثاني عشر من شهر يوليو الجاري رفع الحد الأدني للأجور للعام القادم بنسبة 2.9% ليصل إلى 8590 وون ، أي ما يعادل حوالي 7.25 دولار في الساعة.

وفي هذا الصدد، قدم الرئيس الكوري "مون جيه إين" اعتذارا علنيا للشعب الكوري لعدم تمكنه من الوفاء بتعهداته الانتخابية حول رفع الحد الأدنى إلى 10 آلاف وون في الساعة بحلول عام 2020، فيما عبرت الدوائر العمالية عن اعتراضها الشديد على ذلك القرار.

وقد تم اتخاذ القرار بهذا الشأن في تصويت جرى في ختام مفاوضات ماراثونية لللجنة الثلاثية الخاصة بالحد الأدنى للأجور، المؤلفة من 27 ممثلا عن العمال والشركات والقطاع العام.

وتعد نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور للعام القادم الأقل مستوى منذ عشر سنوات حين تم رفعها بنسبة 2.8% عام 2010.

ومنذ تنصيب الرئيس "مون جيه إين" ، قررت الحكومة الكورية رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 16.4% لعام 2018، و10.9% لعام 2019.

وسيتم رفع القرار الذي اتخذته اللجنة الثلاثية إلى وزارة التوظيف والعمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة والإعلان عنه رسميا يوم الخامس من شهر أغسطس القادم.

وخلال هذه المهلة الزمنية يمكن للشركات والدوائر العمالية تقديم طلب لإعادة النظر في القرار.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ، يوم الأول من شهر يناير عام 2020.

وكان خبراء الاقتصاد قدروا أن نسبة ارتفاع الحد الأدنى للأجور للعام القادم لن تكون كبيرة ، نظرا للارتفاع الحاد الذي سجله خلال العامين الماضيين، وهو ما أدى إلى زيادة أعباء الاقتصاد الكوري.

وكان الطرف العمالي قد اقترح خلال اجتماع اللجنة الثلاثية رفع الأجور للعام القادم بنسبة 19.8% ليصل إلى حدود 10 آلاف وون في الساعة، بينما اقترح الطرف الممثل للشركات تخفيض الأجور بنسبة 4.2% مقارنة بهذا العام، ليصل إلى 8 آلاف وون في الساعة.

وعلى مدار عدة جولات من المفاوضات قام الجانبان بتعديل مقترحاتهما تدريجيا، وتوصلا في نهاية المطاف إلى اتفاق على أن يكون الحد الأدنى للأجور للعام القادم في حدود 8590 وونا عبر التصويت.

وبهذا، أصبح من الصعب تحقيق ما تعهد به الرئيس "مون" خلال حملته الانتخابية ، وهو رفع الحد الأدنى للأجور لمستوى 10 ألاف وون مقابل ساعة العمل الواحدة بحلول عام 2020.