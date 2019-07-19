تخفيض البنك المركزي الكوري سعر الفائدة الأساسي وتوقعاته للنمو الاقتصادي

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قرر البنك المركزي الكوري تخفيض سعر الفائدة الأساسي من المستوى الحالي 1.75% إلى مستوى 1.5%. جاء ذلك في الاجتماع الشهري للجنة السياسات النقدية الذي عقد يوم الخميس الماضي برئاسة محافظ البنك المركزي.

كما قررالبنك المركزي تخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي المحلي لهذا العام بنسبة 0.3%، أي من 2.5% إلى 2.2%. وذلك بعد أن قام برفع توقعاته من 2.25% إلى 2.5% في شهر نوفمبر من العام الماضي.

وكان من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة عند مستواه السابق ، أو أن يخفضه في أواخر شهر أغسطس القادم، لكن الركود الذي يعاني منه الاقتصاد الكوري في الآونة الأخيرة، قد دفع البنك المركزي إلى تخفيض سعر الفائدة.

وفي الواقع، بلغ إجمالي الناتج المحلي لكوريا الجنوبية في الربع الأول من هذا العام 455.8 تريليون وون، مسجلا بذلك تقلصا بمقدار 0.4% مقارنة بالربع الأسبق، مما جعل من الصعوبة بمكان على البنك المركزي الحفاظ على سعر الفائدة الأساسي كما كان عليه سابقا.

وذهب المراقبون الاقتصاديون في تحليلهم إلى أن القيود التجارية التي فرضتها اليابان ضد كوريا الجنوبية كانت واحدة من العوامل التي تسببت في تخفيض سعر الفائدة الأساسي معتبرين أن القيود اليابانية على صادرات المواد المستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات وشاشات العرض إلى كوريا الجنوبية ستؤثر تأثيرا سلبيا ومباشرا على الصناعات الرئيسية في كوريا الجنوبية ، مما يغذي شعورا بعدم اليقين حيال الاقتصاد الكوري بسبب الخلاف التجاري المتفاقم بين سيول وطوكيو.

بالإضافة إلى ذلك، خفض البنك المركزي توقعاته بالنسبة لمعدل ارتفاع الأسعار الاستهلاكية لهذا العام من 1.1% إلى 0.7%.

وقال محافظ البنك المركزي "لي جو يول" في تصريح للصحفيين إن الصادرات والاستثمارات قد شهدت تراجعا أكثر مما كان متوقعا خلال النصف الأول من العام، مشيرا إلى أنه أصبح من الصعب توقع تحسن في الأوضاع الاقتصادية للبلاد خلال فترة قصيرة من الزمن.

وأكدت لجنة السياسات النقدية أن الاقتصاد الكوري شهد تراجعا بسبب الانخفاض الحاد للصادرات والاستثمارات في المنشآت الصناعية.

وسبق وأن كشفت وزارة التخطيط والمالية عن السياسات الاقتصادية التي ستنتهجها الحكومة خلال النصف الثاني من هذا العام ، حيث خفضت سقف توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام بنسبة 0.2% ليتراوح بين 2.4% و2.5% .

وقالت اللجنة إنها ستستمر في تخفيف السياسة النقدية ، ملمحة بذلك إلى احتمال تخفيض جديد لسعر الفائدة الأساسي.