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أصبحت ثقافة "تشي ميك" منتشرة جدا بين الناس وهي عنصرا جذابا للسياح الأجانب خلال السنوات الأخيرة بعدما تعرف الأجانب عليها عبر متابعة المسلسلات التلفزيونية الكورية. "تشي ميك" هي ثقافة تعني أن يأكل عدد من الكوريين لحم الدجاج المقلي مع البيرة الباردة خلال أمسيات الصيف الحارة، حيث جاء حرف "تشي" من "تشي كين" باللغة الإنجليزية أي دجاج و"ميك" من "ميك جو" باللغة الكورية أي أنه يعني "بيرة".

وتطورت هذه الثقافة لتتحول إلى مهرجان "تشي ميك" في مدينة "ديغو" بدءا من عام 2015، والذي جذب ثمانمائة وثمانين ألف زائر حينها، وفي عامي 2016 و2017 زاره نحو مليون زائر.

ومن المقرر أن يبدأ مهرجان "تشي ميك" في مدينة "ديغو" يوم الأربعاء القادم وسيستمر على مدى خمسة أيام متتالية حتى يوم الأحد. وفي هذا الصدد، أعلنت بلدية مدينة "ديغو" أن حوالي ألفي سائح أجنبي سيزورون مدينة "ديغو" خلال فترة مهرجان "تشي ميك".

الجدير بالذكر أن الزائرين ليسوا فقط من تايوان والصين واليابان، بل من أستراليا وفرنسا وهونغ كونغ والهند وسويسرا، والولايات المتحدة وغيرها.

ومن أجل توفير أقصى ظروف الراحة للسياح الأجانب الذين سينتقلون من سيول إلى ديغو، سيتم تشغيل قطار خاص بهم يسمى بـ “قطار تشي ميك" يربط بين محطتي سيول و"دونغ ديغو" وذلك لثلاث مرات خلال ثلاثة أيام وهي أيام السابع عشر والتاسع عشر والعشرين من هذا الشهر.

ومن المتوقع أن تتحول مدينة "ديغو" الى منطقة سياحية بامتياز لتستوعب أكثر من خمسمائة مقعد مخصصة للسياح الأجانب الذين سيأتون إلى ديغو في شكل مجموعات كبيرة لحضور المهرجان.