إصدار رخصة قيادة دولية جديدة في كوريا

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من المتوقع أن يتم إصدار رخصة قيادة جديدة بدءا من شهر سبتمبر القادم تحمل البيانات الشخصية لصاحبها مثل الاسم وتاريخ الميلاد بالإضافة الى معلومات مفصلة عن رخصة القيادة باللغة الإنجليزية. حيث كان يتوجب على صاحب رخصة القيادة في كوريا أن يتصل بمكتب حكومي للحصول على رخصة قيادة دولية، علما وأن صلاحية رخصة القيادة الدولية لا تتعدى سنة واحدة فقط.

على الرغم من أن 67 دولة بما فيها بريطانيا أبرمت اتفاقية مع كوريا في هذا الشأن، وتعترف بصلاحية رخصة القيادة الكورية التي تم ترجمتها إلى اللغة الأنجليزية وحصلت على رخصة الاعتماد للاستخدام في أراضيها بحيث يمكن لصاحب تلك الرخصة أن يستخدمها حتى إنتهاء صلاحيتها، إلا أنه يتوجب على صاحب الرخصة أن يتصل بالسفارة الكورية لدى تلك الدولة للحصول على الاعتماد على صحة ترجمتها.

والأن بفضل هذه التغييرات التي ستحصل بدءا من سبتمبر، يمكن أن يتم استخدام رخصة قيادة السيارة التي ستصدرها السلطات الكورية مباشرة في ثلاثين دولة على الأقل بما فيها بريطانيا وكندا، وسنغفورا دون اتخاذ أي إجراءات إضافية. ومن المتوقع أن تضاف ثلاثون دولة أخرى إليها لنتمكن من استخدام رخصة القيادة الكورية في تلك الدول بما فيها ألمانيا وإيطاليا.

حسبما قال مسؤول رفيع المستوى في مصالح حركة المرور يوم الأحد إنه تم تصميم رخصة القيادة الجديدة في الآونة الأخيرة حيث كُتبت في واجهتها الخلفية معلومات عن الرخصة باللغة الإنجليزية. وسوف يتم إصدار رخصة القيادة بتصميمها الجديد بدءا من سبتمبر القادم، وستوضع عليها بيانات تتضمن إشارة لنوع وسيلة النقل سواء كانت دراجة نارية أو سيارة عادية أو سيارة شحن أو حافلة دون شرح إضافي بشكل يلبي للمعايير الدولية.

تجدر الإشارة الي أنه من بين الدول الثلاثين التي يمكن فيها استخدام رخصة القيادة الكورية مباشرة نجد دولة عربية واحدة هي سلطنة عمان، ومن بين الثلاثين دولة التي قد يُطبق فيها هذا النظام قريبا نجد ثلاث دول عربية هي ليبيا، والإمارات، والبحرين.

حيث يمكن قيادة سيارة في تلك الدول دون الحاجة إلى ترجمة معلومات عن رخصت القيادة أو الاتصال بمكتب حكومي للحصول على رخصة قيادة دولية.