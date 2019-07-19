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الخدمة العسكرية تعتبر شأنا هاما وحساسا بالنسبة للشعب الكوري. لأنها تدخل في واجبات المواطنين من الذكور، حيث يتوجب على أي مواطن الالتزام بالخدمة العسكرية لفترات محددة مع بعض الحالات الاستثنائية، مثل الفوز في المباريات ضمن الألعاب الآسيوية، أو الأولمبية، أو الفوز في المسابقات الفنية أو غيرها.

الآن، عاد الجدل الذي كان مستمرا منذ فترات ليصبح موضع اهتمامات الشعب الكوري، وهو الجدل المتعلق بإعفاء أعضاء الفرقة الشبابية الغنائية المشهورة على مستوى العالم، وهي فرقة "BTS".

حيث أن الوقت قد حان كي يدخل أعضاء الفرقة الخدمة العسكرية ابتداء من العام القادم، فإذا بدأ أعضاء الفرقة في دخول الخدمة العسكرية على مراحل، فعلينا أن ننتظر 5 سنوات على الأقل حتى نرى من جديد جميع الأعضاء مجتمعين في آن واحد، بعد أن يستكملوا آدا هذا الواجب الوطني.

يذكر أن هذه الفرقة كانت قد أحرزت لقب "الفائزين بالميدالية الذهبية في الدائرة الثقافية العالمية"، حيث تتمتع بشهرة عالمية، كما تُقدر المصالح والعائدات الاقتصادية لهذه الفرقة، بحوالي 4،5 بليون دولار. وتتأتى هذ العائدات الاقتصادية من زيادة عدد السياح الأجانب الوافدين على كوريا، وتصدير البضائع الاستهلاكية مثل الملابس وأدوات التجميل والمستحضرات وغيرها. وليس هذا فقط، بل خلال فترات قيام الفرقة بعروض غنائية في أي بلد، نشهد طوابير طويلة أمام المطاعم الكورية وزحمة في المحلات التي تبيع البضائع الكورية. وعلى الرغم من هذه المساهمات الهائلة، لكن أعضاء الفرقة يواجهون مشكلة الخدمة العسكرية، نظرا لأن أكبر عضو في السن يبلغ من العمر 27 سنة.





تجدر الإشارة الي أنه للإعفاء من الخدمة العسكرية، هناك بعض الحالات الاستثنائية، مثل الحصول على الجوائز في المسابقات الفنية المحلية أو الخارجية، أو الحصول على المراكز الأولى في الألعاب الأولمبية أو الآسيوية. لكن المغنيين ليس مدرجين ضمن هؤلاء الفنانين أو اللاعبين الرياضيين، فحتى مع وصول أعضاء الفرقة إلى القمة في قائمة "billboard"، وهي القائمة العالمية الأولى، لا يتمتعون بالإعفاء من هذه الخدمة العسكرية. بهذا الصدد، تطرق بعض المواطنين الكوريين إلى أهمية إعفاء أعضاء الفرقة الذكور من الخدمة العسكرية من أجل مواصلة أنشطتهم في العالم. لكن هذه المشكلة ليست سهلة الحل، لذلك على الرغم من مواصلة النقاش والجدل عبر وسائل الإعلام، لم تُحل المشكلة بعد. لكن نظرا لتقدم سن بعض أعضاء الفرقة مما يستوجب آدا الخدمة العسكرية، يرى الناس ضرورة النقاش حول المسألة بصورة جدية.