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تحظى أغاني الكي بوب الكورية باهتمام أكبر من أي وقت مضى في مختلف أنحاء العالم نتيجة لأداء فرقة "بي تي أس" الغنائية الكورية مما جعل من إذاعة بي بي سي البريطانية تنتج فيلما وثائقيا خاصا يلقي الضوء على موسيقى الكي بوب ونظامها وثقافتها.

ومن المتوقع أن يلقي الفيلم الوثائقي الذي سيتم بثه في النصف الثاني من هذا العام الأضواء على ثقافة الكي بوب بما فيها المطربون وطريقة صناعة نجوم هذه الموسيقى التي تعد كوريا موطنا هاما لها كما يلاقي هذا النوع من الموسيقى انتشارا أيضا في اوروبا.

وفي هذا الإطار زار فريق إنتاج الفيلم التابع لإذاعة بي بي سي كوريا مؤخرا وأجرى مقابلات مع المخرج المشرف " لي سو مان" في شركة أس إم للتسلية وأعضاء فرقة " الصديقة " الغنائية وغيرهم من الشخصيات. حيث التقى المخرج المشرف " لي" بمقدم الفيلم الوثائقي " جايمس بلادي " والمخرج "مارتين ستيفنس " مؤخرا في مركز أس آم للاتصالات في منطقة كانغ نام بسيول وتبادل معهما الحوار.





يذكر أن "بي بي سي" تواصلت مع المخرج المشرف "لي" باعتباره أكثر المخرجين نفوذا في عالم أغاني الكي بوب ومؤسس شركة أس إم وأكثر الشخصيات التي مارست نفوذا كبيرا على هذا النوع من الموسيقى التي تلاقي رواجا كبيرا في العالم. خلال المقابلة مع الإذاعة البريطانية شرح "لي" باعتباره شخصية تلعب دورا كبيرا في ارتفاع شعبية موسيقى الكي بوب من خلال إدخال الموسيقى الكورية الشعبية في الأسواق الأجنبية، وأوضح "لي" الظروف التي تطورت فيها الكي بوب ومكنتها من تحقيق إنجازاتها إلى جانب طرح برامجها المستقبلية.

هذا وقد أعجب المقدم "جايمس" برؤية لي حول الكي بوب، حيث أثبتت أنه بإمكان فكرة واحدة أن تساهم في تغيير نظرة العالم إلى الدولة. كما التقى أيضا أعضاء فرقة " الصديقة" بفريق الإنتاج البريطاني وشرحن مزايا البرامج التي تقدمها الموسيقى الكورية الشعبية، وطرق تدريبهن.

هذا ومن المتوقع أن يتم بث الفيلم الوثائقي حول الكي بوب خلال شهر سبتمبر أو شهر أكتوبر من هذا العام عبر إذاعة بي بي سي أربعة.