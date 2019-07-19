بدء سريان قانون حظر المضايقة في الشركات

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دخل قانون حظر المضايقة في الشركات حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي. ويستهدف هذا القانون إزالة ثقافة التسلط لدى رؤساء الشركات وتحسين بيئة العمل.

وتشمل أعمال المضايقة في الشركات التصرفات التي تتجاوز نطاق العمل المناسب وتسبب آلاما نفسية أو جسدية للعاملين الآخرين أو تسيء لبيئة العمل باستخدام المكانة المتفوقة. ويشمل القانون كل التصرفات الصادرة عن أرباب العمل أو الرؤساء، وكذلك أيضا يشمل تصرفات الزملاء، في حال ضايقوا عاملين آخرين باستخدام مكانتهم المتفوقة.

تجدر الإشارة الي أن الضغوط النفسية التي يمارسها الرؤساء في الشركات تترك أثار سلبية على الجسم، حيث أن هناك نتيجة بحث جرى في السويد مؤخرا تقول إن العمل مع الرؤساء الذين نشعر بالضغوط النفسية والغضب بمجرد التفكير فيهم، من شأنه أن يخفض سنوات الحياة بالنسبة لنا، وبالنسبة لأولئك الذين عملوا تحت إشراف رؤساء سيئين يستخدمون كلمات وأفعالا غير مؤدبة ويصدرون أوامر عمل غير معقولة، زاد احتمال إصابتهم بالأزمات والنوبات القلبية.

وقال الخبراء إن أولئك الذين يجربون المشاعر السيئة في الشركات بما فيها الإحساس بالخوف والغضب والحقد تتدهور صحتهم بغض النظر عن معايير المكانة الاجتماعية ومستوى الدخل ونمط الحياة وكمية العمل والتدخين والنشاط الرياضي. وأضافوا إن التدريب على ما يسمى ب “إجازة العقل" من شأنه أن يمنح قلوبنا الحرية خلال الأوقات العادية خارج أوقات العمل وهذا يساعدنا كثيرا على تخفيف متلازمة الإرهاق. ومن بين طرق التدريب التنفس العميق ثلاث مرات قبيل الاجتماع، والاستمتاع بأكل الوجبات في مكان هادئ. وكذلك المشي والتأمل لمدة عشر دقائق يوميا والدردشة مع الأصدقاء مرة كل أسبوع ومشاهدة الأفلام الحزينة مرة كل أسبوع والقيام برحلة دون حمل هاتف نقال معنا.

والأن إذا تعرض أي شخص في كوريا للمضايقة من الرؤساء في الشركات، أصبح بالإمكان تلقي المساعدة القانونية ولكن في نفس الوقت من المهم للعاملين بذل مجهود ذاتي في هذا الشأن، مثل إقامة علاقات إيجابية مع بقية الزملاء الآخرين باستثناء الرؤساء الذين يشكلون مصدر مضايقة لهم، والمساعدة في توفير مكان العمل الملائم الذي يريدون العمل فيه معهم.