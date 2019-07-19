أعمال مسرحية تسمح للمتابعين بالتواصل مع الممثلين

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من المعروف أن في العروض العادية للمسرح يكتفي المشاهدون بالمتابعة بشكل سلبي ولكن ظهرت مؤخرا عروض تشاركية تسمح للمتابعين بالتواصل مع الممثلين خلال العروض واتخاذ القرار بشأن النهاية التي يرونها للأعمال المسرحية. وفي العمل المسرحي "سي بي نو جا " يوجه الممثلون أسئلة تتضمن إدانة لفتاة تتهم بجريمة قتل. وتختلف نهاية العمل المسرحي اعتمادا على نتائج مناقشة تجري بين الممثلين والمشاهدين.

في أثناء تقديم العمل المسرحي الآخر بعنوان " باستثناء أنا فقط" يُشغل المشاهدون هواتفهم المحمولة ويرسلون الرسائل النصية إلى الممثلين. وهكذا ظهر أسلوب الأعمال المسرحية التي تجسد التواصل بين الممثلين والمشاهدين مباشرة من أجل بناء القصص في الوقت الفعلي والمباشر وذلك عبر غرف الحوار الجماعية التي توفرها شبكة التواصل الاجتماعي.

كما تحظى بشعبية كبيرة أيضا، الأعمال المسرحية الارتجالية التي يختار فيها المشاهدون بأنفسهم مجرما وضحية ومكانا للجريمة بحيث تختلف قصصها مع كل دورة.

يذكر أن في العروض المسرحية التي انهار فيها الحاجز بين خشبة المسرح ومقاعد المشاهدين يتحدث المشاهدون مع الممثلين، وهكذا تُقدم العروض التشاركية الطريفة نوعا جديدا من متعة التواصل إلى المشاهدين الكوريين هذه الأيام.