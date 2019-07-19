نتائج انتخابات مجلس الشيوخ الياباني ومستقبل الخلاف التجاري بين سيول وطوكيو

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حقق الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان انتصارا في الانتخابات البرلمانية لمجلس الشيوخ التي أجريت أمس الأحد تحت قيادة رئيس الوزراء "شينزو آبيه".

لكن الحزب الياباني الحاكم فشل في المقابل في تحقيق أغلبية الثلثين اللازمة للمضي قدما في تنفيذ بعض التغييرات التشريعية، بما في ذلك تعديل دستور البلاد.

وبالرغم من الفشل في تحقيق أغلبية الثلثين في انتخابات مجلس الشيوخ، توجد توقعات بأن يدفع انتصار"آبيه" في الانتخابات إلى مواصلة تمسكه بموقفه الداعي إلى اتخاذ الإجراءات الاقتصادية الانتقامية ضد كوريا الجنوبية.

والجدير بالذكر أن مدة ولاية أعضاء مجلس الشيوخ في اليابان تمتد لست سنوات بحيث يتم تغيير نصف عددهم من خلال الانتخابات التي تجرى كل 3 سنوات.

وقد تمت زيادة عدد مقاعد مجلس الشيوخ الياباني من 242 مقعدا إلى 248 مقعدا بناء على قانون الانتخابات المعدل في العام الماضي.

وبموجب القانون المعدل الجديد، تم تغيير 124 عضوا من إجمالي عدد أعضاء مجلس الشيوخ الياباني من خلال الانتخابات التي جرت أمس الأحد، حيث أصبح عدد مقاعد الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو الحاكمين 141 مقعدا من بين 248 مقعدا.

وبهذا، بلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ الذين يؤيدون تعديل دستور البلاد 160 عضوا ، أي أقل من عدد المقاعد الضرورية لاقتراح تعديل الدستور ب4 مقاعد ، وذلك بعد أن كان عدد الأعضاء المؤيدين لتعديل الدستور أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ قبل الانتخابات.

ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب الياباني للحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو الحاكمين 314 مقعدا من مجموع 465 مقعدا حيث يمكن لهاذين الحزبين طرح اقتراح لإجراء تعديل على دستور اليابان في مجلس النواب، لكن أصبح من الصعب عليهما طرح هذا الاقتراح في مجلس الشيوخ.

ويتوقع المراقبون السياسيون أن يواصل رئيس الوزراء الياباني "آبيه" ممارسة الإجراءات الانتقامية الاقتصادية ضد كوريا الجنوبية ، مستغلا التأييد الشعبي الذي حصل عليه خلال انتخابات مجلس الشيوخ .

كما أرجع المراقبون السبب في مواصلة طوكيو لهذه السياسة إلى الظروف السياسية المحلية في اليابان ، بما فيها الحاجة إلى زيادة الوحدة الداخلية الهادفة إلى منع تعرض "آبيه" لظاهرة "بطة عرجاء" ، والحفاظ على حالة من التوتر مع كوريا الجنوبية ضمن الجهود الرامية إلى حل المشاكل الداخلية التي تواجهها اليابان، بما فيها حالة عدم اليقين التي تحوم حول الاقتصاد الياباني و الناجمة عن تفاقم النزاعات التجارية بين واشنطن وبكين، بالاضافة إلى الجدل القائم بشأن رفع معدل الضرائب الاستهلاكية المقرر تنفيذه في شهر أكتوبر القادم ، وغيرها من المشاكل المحلية الأخرى.

ويرى الخبراء اليابانيون أنه من الصعب على "شينزو آبيه" إجراء تغيير في سياسات حكومته الحالية باستثناء القضية النووية لكوريا الشمالية ، وهو ما يعني أن طوكيو ستستمر في تنفيذ إجراءاتها الاقتصادية الانتقامية ضد سيول إلا في حال تعرض علاقات التعاون بين سيول وواشنطن وطوكيو لحالة طوارئ، نتيجة القضية النووية لبيونغ يانغ.

في الاثناء ، لا يزال مكتب الرئاسة الكورية يتخذ موقفا متشددا تجاه القيود التجارية اليابانية ، وهو ما يزيد القلق من احتمال أن يطول أمد الخلاف التجاري بين "سيول" و"طوكيو" من دون التوصل إلى تسوية للأزمة.