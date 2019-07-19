© DAYOU PLUS

سنلتقي بشركة أخرى فازت بجائزة في معرض "نانو كوريا 2019" الذي يعتبر أكبر معرض لتقنيات النانو في البلاد، وهي شركة "ديه يو بلاس Dayou Plus" التي تنتج سخانات موفرة للطاقة من النانو كربون.





مديرتها "باك هيون كي":

من بين مواد النانو المختلفة، بدأت "ديه يو بلاس" في عمليات البحث والتطوير الخاصة بالسخانات عالية الحرارة وعالية الكفاءة، وهو ما أدى إلى فوزنا بجائزة في معرض نانو كوريا 2019. يكمن الأساس التكنولوجي في سخان أنابيب النانو كربون في الحبر المستخدم في صنع السخان. على عكس العديد من مصنعي سخانات الألواح المحلية الآخرين الذين يستورد معظمهم الأحبار من الخارج، لدينا تقنية الحبر الخاصة بنا لرش أنابيب النانو كربون بشكل متساوٍ.





في معرض نانو كوريا هذا العام، حصلت شركة "ديه يو بلاس" على جائزة رئيس اللجنة المنظمة، بمنتجها المتمثل في سخان ألواح مصنوع من أنابيب النانو كربون. تُستخدم سخانات الألواح في العديد من المنتجات، وبالنسبة لمعظم سخانات الألواح الموجودة حاليًا، لا ترتفع درجة الحرارة عن 80 درجة مئوية. لكن سخان أنابيب النانو كربون الذي طورته شركة "ديه يو بلاس" عالج أوجه القصور في المنتجات الحالية. ويذكر أن أنابيب النانو كربون أقوى 100 مرة من الصُلب، وهي مادة موصلة للكهرباء مثل النحاس. ويمكن استخدام سخانات الألواح ذات أنابيب النانو كربون في جميع المجالات التي تستخدم الحرارة، مثل الأجهزة المنزلية والسيارات والإنشاءات، بدرجة حرارة تصل إلى 300 درجة مئوية. ومن خلال تأمين التكنولوجيا الخاصة بها، تمكنت الشركة من فتح فصل جديد في سخانات الألواح.





مديرتها "باك هيون كي":

ديه يو بلاس هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة "ديه يو وينيا Dayou Winia"، وقد بدأت كشركة مصنعة لقطع غيار السيارات، وشملت منتجاتها مقاعد السيارة وعجلات القيادة، وتمت إضافة شركة للإلكترونيات لاحقًا إلى المجموعة. نحن، ديه يو بلاس، نبحث عن عناصر أعمال جديدة ومحركات نمو مستقبلية. "كفاءة الطاقة" هي أكبر وأهم موضوع في مكونات السيارات والإلكترونيات التي تشمل مبيعاتنا الرئيسية. نهدف إلى تطوير منتجات موفرة للطاقة وتحسين جودة المنتجات بشكل أكبر، وتأمين محركات نمو جديدة.





تخطط شركة "ديه يو بلاس" لدمج التقنيات المتقدمة في الإلكترونيات المنزلية بما يتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة، ولذلك فهي تضع خطة أعمال تتضمن الطاقة المتجددة على وجه الخصوص، ومن منظور طويل الأجل. وفي الواقع، بدأت الشركة في تطوير مواد النانو الجديدة قبل عشر سنوات.





© DAYOU PLUS

مديرتها "باك هيون كي":

حاليًا لدينا ست براءات اختراع مسجلة في الخارج، ونعمل على الحصول على المزيد. في المرحلة الأولية، واجه العاملون في الشركة صعوبة كبيرة في تنظيم خط إنتاج بسبب نقص رأس المال الكافي. كان على الباحثين تثبيت المعدات بأنفسهم. وقد خاضوا الكثير من التجارب والأخطاء، وكانوا يظلون مستيقظين طوال الليل لمدة أسبوع تقريبًا لاكتشاف المشكلات وتصحيحها. وبناءً على عملهم الشاق وتفانيهم، تمكنت الشركة من تأمين التكنولوجيا الأساسية.





بعد عشر سنوات من العمل الشاق، حصلت الشركة على ثماني براءات اختراع في كوريا وست براءات في أجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وأوربا، لتأمين التكنولوجيا الخاصة بها بنجاح. وفي ربيع هذا العام، طورت الشركة منتجا جديدا يستعمل في أعمال البناء، باستخدام تكنولوجيا سخان النانو كربون الخاصة بها، وذلك بالتعاون مع مركز أبحاث الهندسة والبناء في شركة "جي إس". وتقلل التكنولوجيا الجديدة المطبقة على القوالب العازلة للحرارة من فترة معالجة الخرسانة الإسمنتية، وبالتالي تقصّر من فترة البناء بشكل عام، كما تسهم أيضًا في منع الحوادث الصناعية في مواقع البناء. وتقول الشركة إن هذه الإنجازات هي مجرد بداية.





مديرتها "باك هيون كي":

نحن نعمل على تطوير وحدة نظام تدفئة منزلي بدون طاقة. الغرض النهائي من حل الطاقة الذكية هو توفير الطاقة عن طريق توزيع طاقة ضوء الشمس في نظام تخزين الطاقة باستخدام سخان عالي الكفاءة. يمكن للمستخدمين تشغيل النظام الذكي بسهولة من خلال معدات التحكم، بما في ذلك الهواتف المحمولة. يمكن توسيع مفهوم الطاقة الصفرية أو التدفئة ذات الاكتفاء الذاتي، وتطبيقها فعليًا على المزارع والمصانع المحلية أيضًا. هذا هو هدفنا.





تقوم شركة "ديه يو بلاس" بتطبيق تقنية سخانات الألواح بأنابيب النانو كربون على نظام التدفئة في البيوت الزجاجية. وتحاول الشركة تأمين الطاقة الكافية اللازمة للتدفئة دون استخدام طاقة كهربائية من الخارج، عن طريق الجمع بين توليد الطاقة الشمسية وتكنولوجيا التدفئة، وهي تركز على هذا التوجه كمنتج تجاري جديد.





مديرتها "باك هيون كي":

من الشائع رؤية الخلايا الشمسية أحادية البلورة هذه الأيام، لكنها كبيرة الحجم وغير شفافة. تتركز جهودنا في البحث والتطوير على نوعين آخرين من الخلايا الشمسية، وهما: النوع الشفاف المرن، والنوع العضوي. يتم جلب الطاقة من الخلايا الشمسية إلى السخان مباشرة لكي يعمل، عن طريق تركيب سخان على أحد جانبيْ الزجاج الموجود في شرفات الشقق، وتركيب خلايا شمسية على الجانب الآخر، بحيث يتم توليد الحرارة مباشرة من ضوء الشمس دون استخدام كهرباء خارجية.





إذا نجحت شركة "ديه يو بلاس" في تطوير نظام التسخين دون استعمال أي مصدر خارجي للطاقة، ونشر هذا النظام على نطاق تجاري، فسوف ندخل إلى عصر تختفي فيه تكاليف التدفئة الكهربائية. والآن تقوم الشركة باستكشاف المستقبل من خلال تسويق مواد النانو كربون، وهذه التقنيات سيتم استخدامها في قطاعات مختلفة ضمن عصر الثورة الصناعية الرابعة.