زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي بولتون لليابان وكوريا الجنوبية

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وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" اليوم الثلاثاء إلى سيول في زيارة تستغرق يومين بعد اختتام زيارته لليابان.

وتأتي زيارة المسؤول الأمريكي لليابان وكوريا الجنوبية في الوقت الذي تخطو فيه واشنطن وبيونغ يانغ باتجاه استئناف المفاوضات النووية بينهما، بالتزامن مع تصاعد الضغوط الأمريكية على طهران من جهة، وتفاقم الخلافات التجارية بين سيول وطوكيو الحليفين القويين لواشنطن من جهة أخرى.

وبالنظر إلى هذا المشهد الدولي المتوتر، يجد "بولتون" نفسه أمام سلسلة من القضايا المعقدة التي يتوجب عليه إيجاد الحل لها من خلال زيارته لليابان وكوريا الجنوبية.

وفيما يخص الخلافات التجارية بين سيول وطوكيو، تتخذ الولايات المتحدة موقفا سياسيا يدعو إلى حل الأزمة عبر الحوار المباشر بين البلدين.

وفي هذا السياق أكد نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون كوريا واليابان في مكتب شؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية الأمريكية "مارك نابير" يوم الثامن عشر من يوليو الجاري على ضرورة أن يجد البلدان الحلول الخاصة بهما من خلال الحوار.

لكنه أضاف في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة يمكنها أن تتدخل في شؤون كوريا الجنوبية واليابان على اعتبار أنهما دولتان حليفتان رئيسيتان لواشنطن.

وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ "ديفيد ستيلويل" قد أكد من جهته يوم السابع عشر من يوليو الجاري خلال جولته الآسيوية أن الولايات المتحدة ستفعل "ما في وسعها" لدعم الجهود الرامية إلى حل النزاع بين سيول وطويكو.

وأضاف المسؤول في الخارجية الأمريكية، أن واشنطن ستحث الأطراف على حل النزاع ، نافيا في الوقت ذاته أن تكون لدى واشنطن أي خطة للعب دور الوساطة بين سيول وطوكيو، وذلك ردا على سؤال طرحه "راديو صوت أمريكا" على وزارة الخارجية الأمريكية عما إذا كانت الوزارة مستعدة للعب دور الوسيط بين البلدين.

وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" صرح يوم التاسع عشر من يوليو بأن الرئيس الكوري "مون جيه إين" طلب منه المساعدة لحل الخلافات بين سيول وطوكيو وقال "ترامب" إنه مستعد لتقديم المساعدة في تسوية الأزمة التجارية بين البلدين، إذا احتاج طرفا الخلاف الى ذلك.

وفي السياق نفسه، قالت المتحدثة باسم مكتب الرئاسة الكورية "كو مين جونغ" إن الرئيس "مون جيه إين" قد دعا الرئيس الأمريكي إلى إيلاء اهتمامه بالنزاع بين كوريا الجنوبية واليابان ، وذلك خلال القمة التي عقدت بينهما يوم الثلاثين من يونيو الماضي في سيول.

ويمكن القول إن الولايات المتحدة تركز طاقتها في الوقت الراهن على تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في مضيق هرمز ، وهو هدف تحتاج في تحقيقه إلى دعم كل من كوريا الجنوبية واليابان من خلال إرسال جنودهما إلى المنطقة .

كما يمكن القول إن زيارة "بولتون" للبلدين تستهدف الحصول على هذا النوع من الدعم ولأجل ذلك، فمن غير المستبعد أن يقوم "بولتون" بفرض ضغوط على سيول وطوكيو في آن واحد لحل الخلافات بينهما، حتى يتسنى لواشنطن تشكيل هذا التحالف الدولي بمشاركة البلدين اللذين يعتبران أقوى حليفين استرتيجيين للولايات المتحدة.