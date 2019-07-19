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'لقد تم مطاردة الديك اليوم أيضًا. كنت قد خرجت لقطع بعض الحطب بعد الغداء. كنت متوجهًا إلى الجبل حين سمعتُ صوتَ الديك من خلفي يصيح في فزع، ويرفرف بجناحيه. جفلتُ فالتفتُّ لأرى الديكين وقد اشتبكا مجددًا. كان ديك أسرة "جوم سون 점순" ضخم الجثة غزير الريش، أما ديكي فكان صغيرًا ضعيفًا مقارنة به. لم يكن فقط يخيف ديكي، بل كان ينقر رقبته بشدة'.









نُشرت قصة "زهور الكاميليا" عام 1936 في مجلة "جوكوانغ 조광". والقصة تروى من وجهة نظر راويها الساذج البريء اليافع، وتطور أحداثها ينتزع الضحكات والابتسامات من القراء انتزاعًا. كما تتضمن بعض مشاهد الإثارة التي تثير توترا حقيقيا في نفس القارئ، مثل مشاهد الصراع بين ديك الراوي وديك "جوم سون". كما تتناول القصة اللهجات المحلية الجميلة والمشاهد الريفية الساحرة، وهي من أشهر أعمال الكاتب "كيم يو جونغ 김유정" التي تُظهر أسلوبه بشكل واضح.









# من شريط المقابلة مع الناقدة الأدبية "جون سو يونغ" تحدثنا عن ذلك.

إذا أمعنا النظر في حياة الكاتب "كيم يو جونغ" وعالمه الأدبي، لوجدنا أنه هناك كلمة مفتاحية أساسية فيهما، وهي: الحب. فهو كاتب كان يكثر الكلام عن الحب في حياته الشخصية وأعماله الأدبية على حدٍّ سواء، وقد عانى الكثير من الصعوبات إبان الاستعمار الياباني لكوريا في الثلاثينيات من القرن الماضي. وفي تلك الظروف الصعبة القاهرة، غالبًا ما يلجأ المرء إلى البحث عن وسيلة للهروب من الواقع، أو التغلب عليه. رأى "كيم يو جونغ" أن القوة التي يستطيع الإنسان التغلب بها على الواقع المظلم هي الحب. ولذلك أدخل الحب كقوة مقاومة تدفع الإنسان للبقاء رغم الصعاب في العديد من أعماله خلال مشواره الروائي القصير. ولهذا، نستطيع القول بإن "كيم يو جونغ" هو كاتبُ الحب.









'التفتت "جوم سون" لتتأمل منزلها، ثم أخرجت يدها اليمنى من جيب مريولتها ثم مدت يدها بشيء ما من تحت ذقني. كان في يدها ثلاث ثمرات من البطاطس التي شويت لتوها، حتى أن بخار الماء كان لا يزال يظهر على سطحها. قالت: "ليس عندك مثل هذه في منزلك، أليس كذلك؟" ثم أخبرتني أن أسارع بأكلها بسرعة، لأنها ستقع في مشكلة إن اكتشف أحدهم أنها أعطتني إياها. قالت: "بطاطس الربيع لذيذة" قلتُ لها: "أنا لا آكل البطاطس. كليها أنتِ إن شئت" أعدت لها البطاطا برفع كفي فوق كتفي دون حتى أن أدير رأسي، لكنها لم ترحل، بل سمعت صوت أنفاسها تتسارع وتعلو. غلبني فضولي لأرى ما هنالك، فاستدرت لأنظر إليها للمرة الأولى ودُهشتُ مما رأيت. كنا قد أتينا إلى هذه القرية منذ ثلاث سنوات، لكنني لم أر وجهها محمرًا إلى هذا الحد من قبل. اخترقتني نظراتها الحادة، قبل أن تدمع عيناها. أمسكت سلة الطعام بقوة وهي تزم بشفتيها، ثم استدارت ورحلت في خطوات غاضبة، وكادت تتعثر في الطريق'.









الكاتب "كيم يو جونغ 김유정":

وُلد الكاتب "كيم صُنغ جونغ 김성중" في منطقة "تشون تشون" بمقاطعة "كانغ وون" في 11 يناير عام 1908، وتوفي في 29 مارس 1937. نشر أول أعماله الأدبية عام 1935 بعنوان "مسافر بين الجبال"، وله عدة أعمال أدبية قيمة شهيرة، مثل "ربيع ربيع"، و"حقل الفول الذي يطرح ذهبًا"، وغيرها.