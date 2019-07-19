المحكمة توافق على تسوية الطلاق للممثل سونغ جونغ كي وزوجته الممثلة سونغ هيه كيو

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وافقت محكمة الأسرة في سيول على تسوية الطلاق بين الزوجين الشهيرين وهما الممثل "سونغ جونغ كي" والممثلة "سونغ هيه كيو".

وتم من خلال هذه الجلسة الموافقة على الطلاق بين الزوجين بالحصول على تسوية الطلاق من الناحية القانونية.

وقد عقدت المحكمة جلسة استماع مغلقة انتهت في وقت سريع، ولم تتضمن تفاصيل بشأن تقسيم الأصول أو النفقة.

وكان الممثل "سونغ" وزوجته الممثلة "سونغ" قد تزوجا في شهر أكتوبر من عام 2017 بعد أداء دورهما التمثيلي في المسلسل التلفزيوني "أحفاد الشمس" الذي حظي بمتابعة وإقبال كبيرين ليس في كوريا فقط، بل في أرجاء مختلفة من العالم.