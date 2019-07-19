تزايد عدد الرجال الكوريين المستخدمين لمستحضرات التجميل

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أصبح من المعروف أن مستحضرات المكياج والتجميل ليست منتجات حصرية للمرأة فقط في هذا العصر، بل يتزايد عدد الرجال الذين ينفقون أموالا كثيرة من أجل جمالهم وأزيائهم. حيث اظهر تقرير أن عدد متزايد من الرجال الكوريين ينفقون أموالا من أجل تجميل مظهرهم مثل تبييض البشرة، والعناية بها ضد الشيخوخة، وإزالة الشعر. وهو شيء لم يكن معتاد في الماضي، ولكن العصر قد تغير تماما، وأصبح الرجال من أكبر المستهلكين الجدد لمستحضرات التجميل.





وحسبما قال موقع "G Market" للتجارة الإلكترونية يوم الأحد، فإن الرجال ضخوا استثمارات كبيرة لشراء المنتجات المتعلقة بمكافحة الشيخوخة، وإزالة الشعر خلال النصف الأول من هذا العام. كما تزايد ايضا عدد الرجال الذين اشتروا كريمات أو مرهمات للوقاية من الإصابة بالتجاعيد حول العين بنسبة 53 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، أما القناع لترطيب اليد والقدم والوقاية من حدوث تجاعيدها فقد شهد زيادة هو أيضا في مبيعاته بين الرجال بنسبة بلغت 94 بالمائة.

مبيعات المنتجات المتعلقة بإزالة الشعر بشكل عام في النصف الأول من هذا العام زادت بنسبة 17 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي، ولكن الملفت للانتباه حقا أن مبيعاتها لدى الرجال بشكل خاص زادت بنسبة 130 بالمائة. من جهة أخرى، قال متجر هيون ديه الكبير إن نسبة مبيعاته التي سجلها بالنسبة للرجال تزداد باستمرار من 29.5 بالمائة في عام 2016 إلى 31.2 بالمائة في عام 2019، رغم أن هذه الزيادة ليست كبيرة، ولكنها في تصاعد مستمر .

يذكر أن فرع المركز التجاري لمتجر "هيون ديه" الكبير يوجد به مركز خاص لرعاية فروة الرأس، ومكان للاستراحة مع الحصول على خدمات للعناية بالبشرة، وهي مخصصة للرجال. وذلك من أجل جذب المستهلكين من الرجال المستعدين لصرف نقودهم على التجميل والحفاظ على شبابهم. حيث لم يعد اهتمام الرجال بالأزياء والجمال الآن شيئا خاصا أو استثنائيا ، بل أصبح جزءا طبيعيا وشائعا في الحياة اليومية في كوريا.