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ظهر النجم "جونغ كوك" عضو فرقة بي تي إس في صورة حديثة تم التقاطها لدى مغادرة فرقة "بي تي أس" في مطار "إنتشون" الدولي متجهة إلى اليابان من أجل إقامة الحفل الموسيقي في أوساكا خلال يومي السادس والسابع من هذا الشهر، حيث كان النجم "جونغ كوك" يرتدي لباسا خاصا حينها، وهو الثوب الكوري التقليدي "هان بوك" ولكنه معدل حديثا، مما جذب اهتماما كبيرا لدى وسائل الإعلام والجمهور، وظهر عدد من صور "جونغ كوك" في ذلك اليوم على تويتر وهو يرتدي "هان بوك" باللون الرمادي الغامق الذي تم تعديله بشكل مريح، لنتمكن من ارتدائه في الحياة اليومية.





تجدر الاشارة الي أن هذا الثوب صممه مُنتِج جديد وروجه أحد محلات التسوق الإلكتروني الخاصة بملابس الرهبان في مدينة بوسان، ويبلغ سعره أربعة وثلاثين ألف وون. وبعد الكشف عنه ، أصبح المحل يتمتع بإقبال هائل جدا من الناس. وكان قد ظهر"جونغ كوك" في المطار وهو يرتدي هذا اللباس وذلك للمرة الرابعة على التوالي خلال شهر واحد، خاصة أن عضو آخر لبي تي أس أيضا ارتدى هذا اللباس مع "جونغ كوك" يوم السابع عشر من هذا العام عندما عادت الفرقة العالمية مع انتهاء برنامجها في اليابان.





وقال مسؤول في المحل إنه لا يدري الطريقة التي أصبح "جونغ كوك" يرتدي بها منتجاته، والآن زاد الطلب على هذه المنتجات بشكل كبير مما أدى إلى حدوث تأخير في توصيلها أحيانا إلى المستهلكين. وفي هذا الصدد، ذكر أحد محبي بي تي أس في العشرينيات من عمره أنه لم يكن يعلم درجة الأناقة التي عليها لباس "هان بوك" المعدل حديثا وقال إنه يرى أنه يمكن أن يرتديه في الحياة اليومية تماشيا مع الموضة المنتشرة في كوريا الآن، خاصة وأن الناس يرتدون ملابس أكبر مقاسا مما يناسبهم وهو ما يسمى "over fit".

يذكر أن ردود أفعال محبي بي تي أس في خارج البلاد، أظهرت إعجابا واندهاشا كبيرا تجاه "هان بوك" الذي يبدو حديثا وعصريا جدا، وأبدى الناس رغبة في شرائه عند زيارة كوريا.