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ظهرت مؤخراً مجموعة تسمى " الأثر الجيد "، وهي مجموعة من أصحاب المشاريع الصغيرة الذين يقدمون خدمات مجانية بطرق مختلفة خاصة بهم لفائدة الأطفال والمراهقين الذين يعانون من سوء التغذية. بداية هذه المجموعة تمت بجهد السيد "أو إين تيه" الذي يدير مطعم المعكرونة الإيطالية في منطقة "ما بو" باسم " المعكرونة الإيطالية الحقيقية "، حيث نشر رسالة على صفحته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي. وقال فيها إنه سيقدم المعكرونة والبيزا إلى الأطفال الذين يعانون من نقص التغذية، بدءا من الأول من هذا الشهر، مما جذب اهتماما هائلا جدا. فور نشر هذه الرسالة ، جاء سيل من المكالمات الهاتفية من أصحاب المشاريع الصغيرة في جميع أنحاء البلاد الذين عبروا عن رغبتهم في المشاركة في مساعدة الأطفال الذين يصعب عليهم تناول الوجبات بانتظام بسبب الفقر.





السيد "كواك" الذي يدير قاعة البلياردو كان واحدا منهم. وقد قال إنه شعر بالتعاطف الكبير مع هؤلاء بعد أن استمع إلى قصة السيد "أو إين تيه" أي صاحب مطعم المعكرونة الذي تعتبر حالته الاقتصادية ليست في أحسن حال ، ومع ذلك بادر باستقبال هؤلاء الأطفال والمراهقين بمطعمه دون أي مقابل.

وعندما رأى السيد "كواك" المراهقين الذين يلعبون البلياردو في محله خطرت بباله تساؤلات حول المراهقين الذين لا يستطيعون حتى تناول وجبة واحدة في اليوم ، وعن كيفية ومكان قضاء وقت فراغهم وما هي الأشياء التي يلعبون بها. حيث اقترح السيد "كواك" على السيد "أو" جمع أصحاب المشاريع الصغيرة ممن توفرت لديهم الرغبة والنية في المساعدة ، وكتب السيد "أو" في حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أنه ينتظر اتصالا ممن يرغبون في أن يصبح عما أو عمة طيبة لهؤولاء الأطفال المعرضين لخطر نقص التغذية. وأضاف أنه لا ضرورة في أن تنحصر مشاريع الراغبين في مساعدة الأطفال في المشاريع التي تتعلق بالمطاعم و الأكلات، بل يمكن أن تتخذ أشكالا أخرى من المشاريع لمساعدة هذه الفئة وفي غضون عشرة أيام، شارك ثلاثون من أصحاب المشاريع الصغيرة الذين يديرون مطاعم، أو معاهد خاصة أو صالونات في هذه الحملة، لفائدة الاطفال.





فمثلا صاحب صالون في مدينة ديغو تكفل بتقديم خدمات قص الشعر مجانا إلى هؤلاء الأطفال، وصاحب مركز للتصوير في مدينة كويانغ تعهد بأن يقدم لهم خدمات تصوير مجانا. ومدير معهد خاص في مدينة إنتشون يقدم محاضرة مجانية في مادة العلوم لهؤلاء الطلاب في المرحلة الإعدادية وفي مادتي الفيزياء والكيميائية بالنسبة للمرحلة الثانوية كل يومي سبت وأحد، رغبة منه في مساعدتهم على الدراسة ولو بشكل بسيط.

يذكر أن أعضاء هذه المجموعة التي تُعرف باسم "التأثير الجيد" قد عبرو عن تمنياتهم في أن تكون محلاتهم مكانا للاستراحة لهؤلاء الطلاب بعيدا عن أنظار المجتمع وأن يكون أصحاب هذه المجموعة بمثابة عم أو عمة لهؤلاء الاطفال .