إجراءات مرورية خاصة بمناسبة موسم الإجازة الصيفية

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أعلنت وزارة الأراضي والنقل ووزارة الشؤون البحرية والمصائد أنهما حددتا الفترة ما بين يوم الخامس والعشرين من شهر يوليو الجاري ويوم الحادي عشر من أغسطس القادم كفترة لاتخاذ إجراءات مرورية خاصة واستثنائية بمناسبة موسم الإجازة الصيفية. حيث أصدرت وزارة الأراضي والنقل توقعات تقول إن السيارات التي يتنقل أصحابها لقضاء إجازة صيفية يكون عددها أكبر خلال الفترة ما بين آخر يوم من يوليو والأول من أغسطس، فيما يكثر عدد السيارات العائدة إلى سيول من وجهات الإجازة الصيفية، وذلك خلال الفترة ما بين الثالث والرابع من أغسطس. هذا وتوقعت الوزارة وصول الحركة المرورية إلى ذروتها في الثاني من أغسطس، حيث من المنتظر أن تستخدِم حوالي خمسة ملايين ومائة وثمانية عشر ألف سيارة الطرق السريعة خلال ذلك اليوم وحده.





يشار الي أن في فترة الإجراءات المرورية الخاصة التي حددتها الوزارة، من المتوقع أن يبلغ مجموع عدد المسافرين ثمانية وثمانين مليونا وثلاثمائة وثلاثين ألف شخص. حيث أن عدد أربعة ملايين وتسعمائة وعشرة آلاف شخص سيتنقلون على الطرق بمعدل يومي أي بزيادة 1.7 بالمائة مقارنة مع العام الماضي. و84 بالمائة من الناس سيستخدمون سيارات الركوب للتنقل إلى مقاصد الإجازة الصيفية.

يذكر أنه قد تم الكشف عن السبب الرئيسي لاختيار الإجازة الصيفية في نهاية يوليو وبداية أغسطس، حيث جاء عامل "تشجيع قضاء الإجازة في تلك الفترة من جانب الشركة" في المقام الأول بنسبة 43 بالمائة، تلاه عامل "السفر في الإجازة رفقة مدارس الأبناء أو معاهدهم الخاصة. وفيما يخص الوجهات المفضلة لدى الناس عند قضاء الإجازة الصيفية، فقد جاءت المناطق التي تنتشر فيها شواطئ البحر الشرقي في المركز الأول بنسبة 31 بالمائة. وتلتها مناطق شواطئ البحر الجنوبي، ثم جزيرة جيجو، فشواطئ البحر الغربي.





وفي فترة الإجراءات المرورية الخاصة، ستشغل الوزارة طريقا إضافيا للطرق السريعة، للتخفيف من شدة الازدحام، كما ستضاعف عدد ساعات العمل للموظفين المكلفين بإدارة الحركة المرورية، بأكثر من الوقت المعتاد بنسبة ثلاثة أضعاف. وسوف يتم توفير المزيد من دورات المياه في مناطق الخدمات والاستراحات في الطرق السريعة وأماكن وقوف السيارات بشكل مؤقت لأخذ قسط من الراحة والنوم عندما يشعر سائقوا السيارات بالنعاس لدى القيادة في الطرق السريعة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تشديد المراقبة على قيادة السيارات تحت حالة السكر، وعلى تثبيت حزام الأمان، وكذلك تشديد المراقبة على ارتكاب المخالفات المرورية مثل استخدام سيارات الركوب الطرق المخصصة للحافلات الكبيرة، وستتم المراقبة باستخدام الطائرات دون الطيار. وفي محاولة للتخفيف من الإزعاج الناتج عن الازدحام المروري لدى المسافرين، من المخطط، تكثيف عمل الحافلات السريعة والقطارات والسفن خلال هذه الفترة.