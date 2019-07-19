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أقيم أمس الاثنين في حرم جامعة "ها نكوك" للدراسات الأجنبية في سيول الملتقى الشبابي والذي جمع بين فئة من الشباب المثقفون في كل من كوريا وسلطنة عمان. حيث أن وفد من سلطنة عمان يتكون من ثماني طالبات كان قد زار جامعة "ها نكوك" للدراسات الأجنبية وذلك من أجل حضور ملتقى الشباب الكوريين والعمانيين الذي أقيم في قاعة المحاضرات في مبنى مكاتب الأساتذة في الجامعة. وقد استمر الملتقى من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الثانية بعد الظهر تحت عنوان " التواصل الثقافي بين الشباب الكوريين والعمانيين ".





الجدير بالذكر أن هذا الملتقى نظم بالاشتراك بين المركز الكوري للدراسات والعلوم الإنسانية في العالم العربي الذي يرأسه الدكتور "لي إن سوب" والنادي الثقافي الكوري في مسقط. حيث حضر هذا الملتقى من الجانب الكوري أستاذان كوريان وأستاذ مصري وثلاثة معلمين وطالبان في مرحلة الدكتوراه وعدد من الطلاب في كلية الدراسات العليا للترجمة بجامعة "ها نكوك" للدراسات الأجنبية. فيما حضر هذا الملتقى من الجانب العماني ست طالبات عمانيات وطالبة هندية وطالبة كندية وهما تقيمان في سلطنة عمان الآن منذ سنوات. وكان قد قدمت ثلاث طالبات كوريات في كلية الدراسات العليا للترجمة عروضا لتعريف الطالبات العمانيات بالثقافة الكورية، وقدمت أحداهن عرضا عن معالم سياحية في سيول. وقدمت الطالبة "كيم كا يونغ" عرضا عن قصر كيونغ بوك الذي يعتبر واحدا من أهم القصور الملكية التي تتبع عهد مملكة جونسون، وعرضا عن قرية "بوك تشون"، والمتحف القومي للفنون المعاصرة، ومرصد سيول سكاي باللغة العربية.





وكما قدمت الطالبة "كيم مين" شرحا عن أغرب حقيقتين عن كوريا، حيث عرضت أسماء العائلات الأكثر انتشارا في المجتمع الكوري مثل اسم العائلة "كيم"، مثلما يوجد الكثير من العائلات التي تحمل اسم "محمد" في العالم العربي، ففي كوريا الكثير من الناس يحملون اسم العائلة "كيم". وعرضت الطالبة كيم حقيقة غريبة ثانية، وهي طريقة احتساب العمر في كوريا، حيث أن في كوريا يحسب عمر الرضيع منذ تشكله في بطن أمه أي خلال فترة الحمل، وبالتالي فالمولود الجديد يصبح عمره سنة واحدة مباشرة بعد ميلاده أي يحسب منذ وجوده في بطن أمه. وبالتالي إذا كان عمر شخص ما في كوريا ثلاثين، فإن عمره في خارج كوريا يكون تسعة وعشرين.

أما الطالبة الثالثة "يو أون آه" فقد قدمت عرضا عن كيفية الاستمتاع بمطار "إنتشون" الدولي. فقد شرحت المكانة التي يتمتع بها مطار "إنتشون" الدولي، حيث جاء في المركز الأول كأفضل مطار للعبور في عام 2019، واحتل المركز الثاني من حيث حسن الخدمات التي يقدمها الموظفون. وأيضا قدمت معلومات عن البرامج الترفيهية التي تقام في المطار مثل العروض الموسيقية التقليدية والكلاسيكية، والمواكب التقليدية لإظهار الحياة اليومية للملك وأسرته فضلا عن أماكن الترفيه، مثل دور السينما وحلبة التزلج.





وفي الجانب الأخر قدمت الثماني طالبات من سلطنة عمان، لمحة عن التاريخ والاقتصاد والثقافة والفن في سلطنة عمان إلى جانب الأكلات والأزياء التقليدية والحديثة. حيث كان هناك وقت لتجربة ومعايشة الأزياء العمانية التقليدية الحديثة مع الاكسسوارات التقليدية الجميلة، كما كانت فرصة لتذوق الوجبات الخفيفة العمانية. وكان هذا الملتقى مناسبة مفيدة للغاية، للتعرف على الثقافة الكورية والثقافة العمانية عن كثب.

تجدر الإشارة الي أن هذا الملتقى أصبح فرصة سانحة لبناء وتوطيد علاقات الصداقة بين الشباب الكوريين والعمانيين. ويأمل المنظمين في المركز الكوري للدراسات والعلوم الإنسانية في العالم العربي، في أن يكون هناك المزيد من هذه التبادلات الثقافية بين الشباب الكوريين والعرب.