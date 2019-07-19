اختراق طائرة عسكرية روسية منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية

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أجرت القوات الجوية الصينية والروسية مناورات عسكرية مشتركة مخترقة منطقة تحديد الدفاع الجوية الكورية في مؤشر على أن الاختراق يستهدف التحالف الكوري الأمريكي.

وفي ردها على اتهامات وجهتها إليها كوريا باختراق المنطقة، تراجعت موسكو عن موقفها الاعتذاري، بشأن انتهاكها للمجال الجوي الكوري الجنوبي، ونفت حدوثه على الإطلاق.

وقالت وزارة الدفاع في سيول اليوم الأربعاء إنها حصلت على بيان رسمي من روسيا بشأن المسألة، عبر سفارة كوريا الجنوبية في روسيا، في وقت سابق من اليوم.

وفي البيان الرسمي، ادعت روسيا أن الطائرة العسكرية المعنية لم تنتهك المجال الجوي لكوريا الجنوبية، بل اتهمت المقاتلات الكورية التي تم إرسالها بقيامها بتحليق غير مهني مما أدى إلى تهديد سلامة الطائرة الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن ادعاء روسيا يعد تشويهًا للحقيقة، يتعارض أيضًا مع إعرابها عن الأسف عبر قناة دبلوماسية وتعهدها بإجراء تحقيق ومنع تكرار هذا الحادث.





وكانت طائرة الإنذار المبكر والمراقبة الروسية من طراز" أي – 50" اخترقت المنطقة صباح أمس الثلاثاء مرتين، قبل أن تنسحب منها بعد التعرض لطلقات تحذيرية.

ومنطقة تحديد الدفاع الجوي هي عبارة عن منطقة يتم تحديدها من أجل كشف هوية الطائرات العسكرية الأجنبية لحماية للأمن القومي. وبالرغم من أنها ليست مجالا جويا إقليميا إلا أنه جرت العادة على كل طائرة الإبلاغ عن هدف تحليقها ومسيرة طيرانها قبل الدخول إلى المجال الجوي لهذه المنطقة، وفي خلاف ذلك تعتبر كل طائرة عسكرية أجنبية تخترق المنطقة دون سابق إعلام، قد ارتكبت تصرفا عدائيا.

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي الكورية تم توسيعها في عام 2013 وذلك ردا على إعلان الصين من جانب واحد عن منطقتها لتحديد الدفاع الجوية والتي تشمل جزيرة "إي او" الكورية الجنوبية.

والمعلوم أن الجزيرة تابعة لكوريا الجنوبية التي حاولت من جانبها التصدي للخطوة الصينية، عبر توسيع منطقة تحديد هوية الدفاع الجوية المحلية لتشمل الجزيرة. ونتيجة لذلك تطابقت منطقة تحديد الدفاع الجوية لكل من كوريا والصين واليابان في المجال الجوي لبعض المياه الإقليمية، بما فيها جزيرة "إي او".

وعلى الأرجح، فإن المناورات الصينية الروسية تستهدف زعزعة الإستراتيجية الأمريكية في منطقتي المحيط الهندي والمحيط الهادئ، مستغلة تدهور مستوى التعاون بين كوريا والولايات المتحدة واليابان.كما يتزامن الاختراق مع زيارة المستشار الأمريكي للأمن القومي "جون بولتن" إلى كوريا.

أما الولايات المتحدة، فقد وصفت الحادث بالاختراق للأجواء الإقليمية دون أن تأتي على ذكر الدولة التي يعود إليها المجال الجوي الذي كان مسرحا للحادث. غير أن واشنطن اعربت في المقابل عن تأييدها القوي للردود الكورية واليابانية، مجددة التزامها بالدفاع عن حليفتيها كوريا واليابان.