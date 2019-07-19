سارانغ كوجيدمالي / هان جان هيه / نلغن كال ديه دوك بيك





وضعَ "شين جيه هيو 신재효"، منظرُ فن الـ"بان سوري- في أواخر عصر جوسون، أربعة شروطٍ للمهرجِ الجيد: أولًا، يجبُ أن يكونَ حسنَ المظهر، ثانيًا، يجبُ أن يجيدَ اختيارَ كلماتِه، ثالثًا، يجبُ أن يجيدَ الغناء، ورابعًا: أن يتحلى بأخلاقِ المسرح. وقد يظن الناسُ أن الحكمَ على المهرجِ يجبُ أن يقتصرَ على عرضِهِ فقط، لا على شكلِه، لكنّ لا شكَّ أن الناسَ يُقدرونَ جمالَ المظهر، وأن المظهرَ يؤثرُ بشكلٍ واضحٍ على حُكمِهم. وكان حسنُ المظهرِ من أهمٍّ العناصر بالنسبةِ للمطربينَ الذينَ اعتادوا إقامةَ العروضِ الغنائيةِ في المناسبات المهمةِ وفي قصورِ الملوكِ والنبلاءِ. مع ذلك، اشتُهرَ أحدُ الفنانين في أواخر عصر جوسون بقبحِ شكلِهِ. كان اسمُهُ "نام عام"، وكانَ شديدَ القبحِ حتى أنَّ وجهَهُ كان يُشبه قناعَ أحد الوحوش المعروفِ باسم "بانغ سانغ شي 방상시". وكان قناعُ "بانغ سا شي" يُستخدمُ في الجنازات وما شابهها لطردِ الأرواحِ الشريرة. قيل إن عينيّ "نام هاك" كانتا تُشبهان عينا كلبٍ مجنون، وأن أنفَهُ كان يُشبهُ أنفَ الأسد، وأن لحيتَهُ كانت تُشبهُ لحيةَ الماعز. كانت يداهُ مجعدتينِ كأرجلِ الدجاج، وكان يبدو عليهِما القوةُ الشديدة، حتى أن مجرد ظهوره كان يُرعبُ جميعَ الأطفال. لكن رغم ملامحِهِ الشنيعة، كان صوتُهُ جميلًا ملائكيًا صافيًا، حتى أنه كان دائمًا ما يغني المقاطعَ المخصصةَ للنساء.

شبهَ العالمُ الكونفوشيُّ "لي أوك" صوتَ "نام هاك" الجميل بصوت طائر صغير يغرد في رقة على فرع شجرة برقوق، أو جرس زجاجي يُصدر أصواته الرائعة إذ يحركه النسيم الرقيق. كانَ الناسُ إذا سمعوا غناءَه اهتزت أوتارُ أرواحِهِم، وارتجفت قلوبُهُم، وكأنهم شهدوا أجملَ ما في الكون. اعتادَ الناسُ أن يقولوا أن صوته الساحر وغنائه المؤثر عوضا كل ما افتقر إليه من جمال الملامح، لكن رغم كل ذلك، لا بُد أن غناءَ المقاطعَ النسائيةِ كان مُهينًا له في ذلك العصر. لكنه لم يشعر للأسف أو الرثاء لذاتِه، بل تعمّد أن يستغل وضعه المميز، وأن يستخدم التناقض الصارخ بين ملامحه وصوته لكي يُثبتَ صورتَه كفنان مميزٍ الصوت والملامح، فريد من نوعه. بل كان يستمتع للغاية في إدهاش فنانات "هان يانغ" أولًا بملامحه، ثم بصوته.

ذات يوم، أعد "نام هاك" مع صديقٍ له خطةً لإدهاش جواري الكيسنغ في "هانيانغ". كانت الخطة هو أن يتنكر في شكل امرأةٍ في غرفة مظلمة، ثم يدعو الجواري إلى الغرفة، وما إن اجتمعت الجواري في الحجرة حتى بدأ الغناء، ففتن بالصوت العذب. وهو ليس بالأمر الهين، فجواري الكيسنغ كن كلهن مطربات بارعات للغاية، وكن قادرات على تمييز المواهب النادرة، وكونهن فُتِنّ جميعهن بذلك الصوت هو إجماع على تفرده وروعته. أنشد "نام هاك" 20 أغنية، وحين انتهى، أشعل صديقه الشموع كي يكشف هوية المطرب الحقيقية. وحين رأى الجواري وجه "نام هاك"، سادت الفوضى، فانفجر بعضهن في البكاء، وصمت بعضهن في دهشة عارمة. لا بد أنهن قد صُدمن صدمة لا توصف، لكن كل من كان يسمع تلك القصة كان يجدها مضحكة ممتعة، ويعجب بفطنة ذلك الرجل العجيب الذي فتن كل هؤلاء بصوته الملائكي.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع: