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أطلقت كوريا الشمالية صباح اليوم الخميس صاروخين قصيري المدى في منطقة "وونسان" بمقاطعة "كانغ وون" بكوريا الشمالية.

وصرحت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا قصير المدى في حدود الساعة 5:34 صباحًا، وصاروخا آخر في حدود الساعة 5:57 صباحًا، من منطقة وونسان، نحو البحر الشرقي.

وأضافت المصادر نفسها أن الصاروخ الأول حلق لنحو 430 كيلومترا فيما حلق الصاروخ الثاني لمسافة أطول منها بقليل وقدرت أن ارتفاع الصاروخين بلغ حوالي 50 كيلومترا.

وشرح مسؤول في الهيئة الكورية الجنوبية أن الهيئة تعرفت باستخدام أجهزة المراقبة لديها على أن كلا الصاروخين أُطلقا من منصة إطلاق متحركة قبل أن يسقطا في البحر الشرقي مشيرا إلى أن الهيئة تقوم حاليا بتحليل ما إذا كانا الصاروخان يصنفان ضمن الصواريخ البالستية أم لا.

والجدير بالذكر أن عملية إطلاق كوريا الشمالية الصاروخين تأتي لأول مرة بعد مرور 77 من إطلاقها صاروخا قصير المدى يوم 9 من شهر مارس الماضي.

وقدر الخبراء أن الصاروخين اللذين أطلقتهما بيونغ يانغ اليوم الخميس، مشابهين لصواريخ "إسكاندير" الكورية الشمالية إلا أن السلطات العسكرية الكورية الجنوبية تحفظت على تقديراتها قائلة إن أجهزة الاستخبارات الكورية والأمريكية تقومان حاليا بتحليل طبيعة الصاروخين الذين تم إطلاقهما.

كما أشارت إلى أن عملية الإطلاق لا تساعد على تخفيف حدة التوتر العسكري، داعية إلى وقفه فورا في وقت تعهدت فيه حكومة سيول بالعمل على تعزيز عمليات المراقبة والتواصل من خلال تكثيف التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة.