كيم ييه جي:جئت الى كوريا لتوسيع معارفي اللغوية واستكشاف فرص العمل





ضيف هذه الحلقة هو ثمرة علاقة حب جمعت بين كوري ومغربية: هو الشاب "كيم ييه جي" الذي قرر منذ أربع سنوات التحول الى كوريا الجنوبية، قادما من المغرب بلد المنشأ، بهدف متابعة دراسته الجامعية وتوسيع معارفه في اللغتين العربية والفرنسية، وبحثا كذلك عن فرص العمل في مرحلة قادمة.

"كيم ييه جي" أو "سفيان" كما يعرفونه في المغرب، لم يخف بعض الصعوبات التي واجهها خلال السنة الأولى من قدومه الى كوريا والتي أرجعها إلى الإختلافات بين الحضارتين الكورية والمغربية الإسلامية، إلا أنه سرعان ما تجاوز هذه الصعوبات بفضل التعاون مع أصدقاءه الكوريين في الجامعة.

ضيفنا الشاب المغربي الكوري وفي رده على سؤال بشأن خططه المستقبلية، أعرب عن رغبته في الذهاب بعيدا في دراسته الجامعية، من خلال دخول مرحلة الماجستير والدكتوراه في مرحلة لاحقة.

تفاصيل اللقاء في حلقة هذا الأسبوع من برنامج "لقاء الجمعة"