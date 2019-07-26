أل جي تطرح أجهزة التلفزيون التي تقدم خدمة إدراك أصوات العربية

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صرحت شركة أل جي للإلكترونيات مؤخرا بأنها طرحت في السوق السعودية أجهزة التلفزيون المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي والتي تقدم خدمة إدراك أصوات اللغة العربية.

وجهزت الشركة الكورية وظيفة الخدمة بـأجهزة "أل ثين ق AI ThinQ, " و"أل جي نانوسيل أل ثين ق" من أجهزة التلفزيون لعام 2019.

وتخطط لطرح هذه الأجهزة الجديدة على أسواق عربية أخرى، بما فيها العراق والأردن قريبا.

يقال إن وظيفة إدراك أصوات اللغات الطبيعية للتلفزيون الذي يتميز بتفنية الذكاء الاصطناعي لأل جي تلاقي تقديرا جيدا من العديد من وسائط تقنية المعلومات الرئيسية في الخارج.

وقالت قناة "تومس غايد" الأمريكية وقناة "كمبيوتر بيلد" الألمانية وغيرهما إن الشركة، طرحت رؤية مستقبلية لتقنية إدراك الصوت، وقدرت أيضا بأن تقنية "أل جي" هي الأفضل في العالم في هذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أن عدد اللغات التي تقوم وظيفة أل جي بإدراك أصواتها بلغت 15 لغة، بما فيها الإنجليزية والكورية والإسبانية والفرنسية والألمانية والإيطالية مما يسمح لها بتغطية خدمات حوالي مائة وأربعين دولة.

قال "لي جيه سونغ" المدير العام المسؤول عن الشرق الأوسط وإفريقيا في الشركة إنها ستقدم بواسطة أجهزة تلفزيون أوليد القادرة على إدراك أصوات اللغة العربية لأول مرة في العالم، تجربة الذكاء الاصطناعي التي لم تعشها حتى الآن شعوب العالم .