أفتتاح شركة سول بينغ للحلويات الثلجية أول محل لها في الكويت

ⓒ YONHAP News

التقت شركة "سول بينغ" الكورية للحلويات مؤخرا في الكويت بالسيد "ثنيات الغانم" رئيس مجموعة "مُحلَّب الغانم" الكويتية للشركات، ووقعت معه اتفاقية حصرية لافتتاح المحل رقم واحد في سلسلتها خلال شهر أكتوبر المقبل هناك.

ويذكر أن "سول بينغ" أبرمت مذكرة للتفاهم مع المجموعة الكويتية في شهر أغسطس من العام الماضي ثم أجرت دراسة جدوى وعملية اختيار موقع المحل رقم واحد على مدار عام واحد.

قال مسؤول في "سول بينغ" إن الزبائن في الكويت من الصعب إرضاؤهم بشأن وجبات الطعام، لدرجة أن النجاح هناك يساوي النجاح في جميع البلدان العربية.

كما أضاف أن الشركة التي تمتلك العديد من التجارب التجارية الدولية خلال سنين مضت، ستبذل أقصى الجهود، حاملة على عاتقها مسؤولية علامتها التجارية التي تمثل كوريا.

من ناحية أخرى، تخطط الشركة في مرحلة أولى لافتتاح محلها الأول في الكويت في أكتوبر المقبل، بهدف توسيع أعمالها في الإمارات والسعودية وغيرهما من دول مجلس التعاون الخليجي.