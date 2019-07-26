اتحاد التايكوندو ينظم فعالية لمساعدة الشباب اللاجئين بالأدرن

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صرح الاتحاد العالمي لرياضة التايكوندو بأنه أقام فعالية لمساعدة اللاجئين الشباب تحت شعار "حماس الجميع للسلام" يوم 19 من هذا الشهر في معسكر اللاجئين السوريين في منطقة " أزرق" بالأردن. وذلك بالتعاون مع صندوق تايكوندو الخيري والاتحاد الكوري للمصارعة.

شرح اتحاد التايكوندو أن إقامة فعالية مساعدة اللاجئين الشباب بشكل مشترك بين الاتحادات الدولية تمثل الأولى من نوعها.

أبرمت الاتحادات الدولية الثلاث مذكرة للتفاهم في العاصمة المجرية بودابست في شهر أكتوبر من العام الماضي من أجل دعمهم باستخدام مركز رياضة التايكوندو الذي افتتح في معسكر أزرق للاجئين.

حضر إلى الفعالية الأمير الأردني "فيصل بن الحسين" العضو التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية ممثلا لها. كما حضرها سفراء الدعاية لاتحادي التايكوندو والمصارعة.

وقبل التدريب، قدم فريق من أعضاء مركز أزرق للتايكوندو عرضا تجريبيا لهذه الرياضة.

ويقال إن مخيم أزرق، تمكن حتى الآن من تكوين ثمانية لاعبين من أصحاب الحزام الأحمر من بينهم لاعبتان في هذه الرياضة. وهناك احتمال لمشاركة اللاعب " وائل فواز" بكونه عضوا في فريق اللاجئين في أولمبياد طوكيو لعام ألفين وعشرين.