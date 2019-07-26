زيارة وفد فلسطيني إلى مقر إدارة ساها كو في بوسان

ⓒ YONHAP News

قالت إدارة منطقة "ساها- كو" بمدينة بوسان إن عددا من الموظفين الحكوميين الفلسيطيين زاروا مقر الإدارة مؤخرا وقدمت الإدارةُ لهم لمحة عن مختلف الخدمات التي يقدمها مكتب الخدمات العامة، ومركز الرصد بالدوائر التلفزيونية المغلقة التابعين لها.

يذكر أن عشرة موظفين من المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة يتدربون حاليا تحت إشراف مركز تطوير الموارد البشرية الكوري للحكومات المحلية.

وأوضحت الإدارة الكورية أن هؤلاء المتدربين زاروا مكتب الخدمات العامة لتجربة ومعاينة الخدمات الإلكترونية، بما فيها إصدار مختلف الشهادات باستخدام الآليات والأجهزة المتوفرة كما أنهم استمعوا إلى شرح عن الخصائص الإقليمية والوضع الحالي والتنظيم الإداري وحجم الميزانيات وغيرها في منطقة "ساهاكو".

كما زاروا مركز الرصد المتكامل للدوائر التلفزيونية المغلقة والذي يتم إدارته من أجل ضمان أمن السكان. وشملت الزيارة المعالم السياحية في المنطقة، قرية "كامتشون" الثقافية، التي تعد أبرز المعالم، التي تساهم في تنشيط وإحياء المدينة.

يذكر أن الوفد الفلسطيني وصل إلى كوريا يوم 7 من هذا الشهر بحيث استمع إلى العديد من المحاضرات وقام بزيارات إلى المراكز ذات الصلة بتدريب الموظفين الحكوميين في مختلف أرجاء البلاد. وغادر البلاد في الصباح الباكر من اليوم الجمعة.