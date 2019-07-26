



تمكنت أغنية "كِل ذِس لوف" لفرقة "بلاك بينك" النسائية من تحطيم رقم قياسي.

وذكرت شركة "واي جي" الترفيهية أن عدد المرات التي تمت فيها مشاهدة الفيديو الموسيقي لهذه الأغنية على اليوتيوب قد بلغ 500 مليون مرة صباح يوم الخامس والعشرين من يوليو، أي خلال 111 يوما من إصدارها ، لتكون بذلك الأغنية الأكثر مشاهدة خلال أقل فترة.

وكانت أغنية "طودوطودو" وهي الأخرى لفرقة "بلاك بينك" قد حققت 500 مليون مشاهدة خلال 162 يوما من الكشف عنها.

وبهذا، تعد أغنية "كِل ذِس لوف"، التي تم إصدارها في شهر أبريل الماضي، الرابعة من نوعها لفرقة "بلاك بينك" التي تجاوز عدد مرات مشاهدتها 500 مليون مرة.

والجدير بالذكر أن أغنية "كِل ذِس لوف" قد تم ترشيحها للفوز بجائزة "أفضل أغاني الكيبوب" ضمن حفل توزيع جوائز "إم تي في" للأغاني المصورة الذي من المقرر إقامته يوم السادس والعشرين من شهر أغسطس القادم في "نيوجيرسي" بالولايات المتحدة.